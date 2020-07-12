Праздник 12 июля: что категорически запрещено делать, история и приметы дня

В этот день отмечают Петров день
Какой сегодня праздник. 12 июля 2020 года православные отмечают Петров день. Полное название - День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Петр и Павел приняли святое мученичество в один день. Апостол Петр был распят головой вниз, апостол Павел, как римский гражданин, не мог быть казнен на кресте, и ему отсекли голову.
День смерти апостола Павла совпадает с днем смерти апостола Петра. О том, что казнь апостолов предшествовала одна другой сообщает Блаженный Августин.
Петров день - проводы весны и встреча "красного лета". Существовал обычай на Петров день устраивать "гулянки Петровки", водить хороводы и качаться на качелях. Иногда затевали игры с угадыванием: парни ходили среди девушек, закрыв лицо платками. Угадавшей предсказывалось в скором времени сыграть свою свадьбу.
Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.