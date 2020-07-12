Праздник 12 июля: что категорически запрещено делать, история и приметы дня

Какой сегодня праздник. 12 июля 2020 года православные отмечают Петров день. Полное название - День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Петр и Павел приняли святое мученичество в один день. Апостол Петр был распят головой вниз, апостол Павел, как римский гражданин, не мог быть казнен на кресте, и ему отсекли голову.

День смерти апостола Павла совпадает с днем смерти апостола Петра. О том, что казнь апостолов предшествовала одна другой сообщает Блаженный Августин.

Петров день - проводы весны и встреча "красного лета". Существовал обычай на Петров день устраивать "гулянки Петровки", водить хороводы и качаться на качелях. Иногда затевали игры с угадыванием: парни ходили среди девушек, закрыв лицо платками. Угадавшей предсказывалось в скором времени сыграть свою свадьбу.

Главные традиции и приметы этого дня:

В этот день традиционно принято устраивать праздничные семейные обеды либо проводить время общаясь с близкими на природе;

Если на Петра дождь - урожай будет хороший;

Чтобы встречать Петров день в чистоте, рекомендуется убрать дом;

Главные запреты дня:

Нельзя ссориться, браниться, допускать злые мысли, совершать неблаговидные поступки;

Нельзя есть мясо и жирную пищу;

В этот день также стоит отказаться от алкоголя.

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