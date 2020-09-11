Праздник 11 сентября: все приметы дня, что нельзя делать в этот день

В этот день есть ряд ограничений и примет
Какой сегодня праздник. 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот праздник в православной традиции не относится к числу самых главных, но почитается и проводится торжественно и чинно. Он посвящен памяти о мученической смерти Иоанна Предтечи – крестителя Иисуса Христа. Строгий пост в этот день соблюдают даже те верующие, которые не воздерживались от животной пищи на протяжение года.
По народному календарю 11 сентября отмечается день Ивана Репного. Приходит время собирать репу. Перелетные птицы как раз улетали на юг, осень постепенно вступала в свои права. Особых торжеств не устраивали, только готовили пышное застолье, которым отмечали очередной рубеж окончания полевых работ.
Люди считали, что сегодня нельзя брать в руки нож, а также – резать предметы круглой формы, напоминающие голову, например, помидоры, капусту, лук.
Как мы ранее писали, в Украине кардинально изменится климат.