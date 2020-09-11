Праздник 11 сентября: все приметы дня, что нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)

В этот день есть ряд ограничений и примет

Какой сегодня праздник. 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот праздник в православной традиции не относится к числу самых главных, но почитается и проводится торжественно и чинно. Он посвящен памяти о мученической смерти Иоанна Предтечи – крестителя Иисуса Христа. Строгий пост в этот день соблюдают даже те верующие, которые не воздерживались от животной пищи на протяжение года.

По народному календарю 11 сентября отмечается день Ивана Репного. Приходит время собирать репу. Перелетные птицы как раз улетали на юг, осень постепенно вступала в свои права. Особых торжеств не устраивали, только готовили пышное застолье, которым отмечали очередной рубеж окончания полевых работ.

Люди считали, что сегодня нельзя брать в руки нож, а также – резать предметы круглой формы, напоминающие голову, например, помидоры, капусту, лук.

Главные приметы этого дня

Если журавли уже улетели 11 сентября – зима будет поздней.

Много грачей летает – день будет солнечным.

Гром гремит – к теплой осени.

Что нельзя делать в этот день

Подавать к столу что-либо на блюде нельзя. В этот день нельзя есть ни молочные продукты, ни мясо, ни рыбу. То есть, в этот день соблюдается строгий пост.

Нельзя ни петь, ни тем более танцевать. Считается, что подобным совершается смертный грех, который совершила в свое время Саломея.

В этот день не венчают и справляют свадьбы, крестины и прочие знаковые события.

Как мы ранее писали, в Украине кардинально изменится климат.