Свято 11 вересня: всі прикмети дня, що не можна робити в цей день

В цей день є ряд обмежень і прийме
Яке сьогодні свято. 11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі. Це свято, в православній традиції не відноситься до числа найголовніших, але шанується і проводиться урочисто і чинно. Воно присвячене пам'яті про мученицьку смерть Іоана Предтечі – хрестителя Ісуса Христа. Строгий піст в цей день дотримуються навіть ті віруючі, які не утримувалися від тваринної їжі протягом року.
За народним календарем 11 вересня відзначається день Івана Ріпного. Приходить час збирати ріпу. Перелітні птахи якраз відлітали на південь, осінь поступово вступала в свої права. Особливих святкувань не влаштовували, тільки готували пишне застілля, яким відзначали черговий рубіж закінчення польових робіт
Люди вважали, що сьогодні не можна брати в руки ніж, а також – різати предмети круглої форми, що нагадують голову, наприклад, помідори, капусту, цибулю.
Як ми раніше писали, в Україні кардинально зміниться клімат.