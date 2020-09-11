Свято 11 вересня: всі прикмети дня, що не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)

В цей день є ряд обмежень і прийме

Яке сьогодні свято. 11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі. Це свято, в православній традиції не відноситься до числа найголовніших, але шанується і проводиться урочисто і чинно. Воно присвячене пам'яті про мученицьку смерть Іоана Предтечі – хрестителя Ісуса Христа. Строгий піст в цей день дотримуються навіть ті віруючі, які не утримувалися від тваринної їжі протягом року.

За народним календарем 11 вересня відзначається день Івана Ріпного. Приходить час збирати ріпу. Перелітні птахи якраз відлітали на південь, осінь поступово вступала в свої права. Особливих святкувань не влаштовували, тільки готували пишне застілля, яким відзначали черговий рубіж закінчення польових робіт

Люди вважали, що сьогодні не можна брати в руки ніж, а також – різати предмети круглої форми, що нагадують голову, наприклад, помідори, капусту, цибулю.

Головні прикмети цього дня

Якщо журавлі вже відлетіли 11 вересня – зима буде пізньою.

Багато граків літає – день буде сонячним.

Грім гримить – до теплої осені.

Що не можна робити в цей день

Подавати до столу щось на блюді не можна. В цей день не можна їсти молочні продукти, ні м'ясо, ні рибу. Тобто, у цей день дотримуються строгого посту.

Не можна ні співати, ні танцювати. Вважається, що подібним відбувається смертний гріх, який вчинив свого часу Соломія.

У цей день не вінчають і справляють весілля, хрестини та інші знакові події.

Як ми раніше писали, в Україні кардинально зміниться клімат.