Праздник 11 января: все табу и приметы этого дня

11 января наши предки вспоминали об убитых младенцах, которых уничтожил царь Ирод
Какой сегодня праздник. 11 января 2020 года все православные христиане почитают память убитых царем Иродом младенцев, который пытался найти и уничтожить Иисуса Христа. День избиения младенцев – одним из самых несчастных в году. Погибшие дети почитаются в лике святых как первые, кто пострадал ради Христа.
Также верующие чтят память Иосифа Обручника, мужа Девы Марии и воспитателя Иисуса Христа. Святой был покровителем семьи и брака. Ему молятся, если хотят встретить свою любовь.
День избиения младенцев - один из самых несчастных в году (фото из открытых источников)
Наши предки верили, что 11 января за детьми начинает охотиться нечистая сила, поэтому крестьяне делали все возможное, чтобы защитить детей от опасности.
Детям в этот день запрещалось выходить из дома, а на ночь в детские кровати взрослые клали железный предмет, например, серп. Считалось, что это поможет защитить ребенка от влияния злых сил.