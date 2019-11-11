Праздник 11 ноября: все табу этого дня и приметы

11 ноября наши предки обычно вспоминали память двух святых – Аврамия Ростовского и Анастасии Римляныни
Какой сегодня праздник. 11 ноября 2019 года православные чтят память двух святых – Аврамия Ростовского и Анастасии Римляныни.
Святой Авраамий очень любил учить детей: он учил их грамоте, наставлял в законе Божием и проводил крестины. Всю свою жизнь он молился и трудился в пользу других: он рубил дрова для пекарни, стирал одежду монахов и носил воду для кухни.
Анастасия отличалась своей красотой, и многие знатные римляни просили ее руки, но она всем отказывала, предпочитая остаться невестой Христовой. По приказу военачальника Прова, Анастасию должны были принести в жертву идолам, но девушка не отказывалась от веры в Христа. После этого ее жестоко пытали - вырвали из пальцев ногти, отрубили руки и ноги, после этого выбили все зубы. После этого у нее вырвали язык, которым она прославляла Бога, а потом отрубили ей голову.
Анастасия Римляныни (фото из открытых источников)