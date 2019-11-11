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Праздник 11 ноября: все табу этого дня и приметы

STYLERЖизнь    11.11.2019 - 06:08
Праздник 11 ноября: все табу этого дня и приметы
Что нельзя делать 11 ноября (фото: pixabay)

11 ноября наши предки обычно вспоминали память двух святых – Аврамия Ростовского и Анастасии Римляныни

Какой сегодня праздник. 11 ноября 2019 года православные чтят память двух святых – Аврамия Ростовского и Анастасии Римляныни.

Святой Авраамий очень любил учить детей: он учил их грамоте, наставлял в законе Божием и проводил крестины. Всю свою жизнь он молился и трудился в пользу других: он рубил дрова для пекарни, стирал одежду монахов и носил воду для кухни.

Анастасия отличалась своей красотой, и многие знатные римляни просили ее руки, но она всем отказывала, предпочитая остаться невестой Христовой. По приказу военачальника Прова, Анастасию должны были принести в жертву идолам, но девушка не отказывалась от веры в Христа. После этого ее жестоко пытали - вырвали из пальцев ногти, отрубили руки и ноги, после этого выбили все зубы. После этого у нее вырвали язык, которым она прославляла Бога, а потом отрубили ей голову.

Праздник 11 ноября: все табу этого дня и приметы

Анастасия Римляныни (фото из открытых источников)

Приметы этого дня:

  • Если на Федора снег или дождь идет, то 21 ноября будет тепло и дождливо
  • Если облака на небе очень низко – будет похолодание.
  • Если провести этот день со своей семьей, то она, согласно приметам, будет дружной и крепкой
  • Если проведешь день в компании незнакомцев, то это влечет ссору.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день не стоит быть с малознакомыми людьми, лучше остаться в кругу семьи.
  • Не оставляйте в это день ребенка одного дома, потому что есть вероятность получить большие неприятности.

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