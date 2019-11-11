Свято 11 листопада: всі табу цього дня і прикмети

11 листопада наші предки зазвичай згадували пам'ять двох святих – Аврамия Ростовського і Анастасії Римлянині
Яке сьогодні свято. 11 листопада 2019 року православні вшановують пам'ять двох святих – Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянині.
Святий Авраамій дуже любив вчити дітей: він навчав грамоті, наставляв в законі Божому і проводив хрестини. Все своє життя він молився і працював на користь інших: він рубав дрова для пекарні, прав одяг ченців і носив воду для кухні.
Анастасія славилася своєю красою, і багато знатних римлян просили її руки, але вона всім відмовляла, вважаючи за краще залишитися нареченою Христовою. За наказом воєначальника Прова, Анастасію повинні принести в жертву ідолам, але дівчина не відмовлялася від віри в Христа. Після цього її жорстоко катували - вирвали з пальців нігті, відрубали руки і ноги, після цього вибили всі зуби. Після цього у неї вирвали язика, яким вона прославляла Бога, а потім відрубили їй голову.
Анастасія Римлянині (фото з відкритих джерел)