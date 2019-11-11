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Свято 11 листопада: всі табу цього дня і прикмети

STYLERЖиття    11.11.2019 - 06:08
Свято 11 листопада: всі табу цього дня і прикмети
Що не можна робити 11 листопада (фото: pixabay)

11 листопада наші предки зазвичай згадували пам'ять двох святих – Аврамия Ростовського і Анастасії Римлянині

Яке сьогодні свято. 11 листопада 2019 року православні вшановують пам'ять двох святих – Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянині.

Святий Авраамій дуже любив вчити дітей: він навчав грамоті, наставляв в законі Божому і проводив хрестини. Все своє життя він молився і працював на користь інших: він рубав дрова для пекарні, прав одяг ченців і носив воду для кухні.

Анастасія славилася своєю красою, і багато знатних римлян просили її руки, але вона всім відмовляла, вважаючи за краще залишитися нареченою Христовою. За наказом воєначальника Прова, Анастасію повинні принести в жертву ідолам, але дівчина не відмовлялася від віри в Христа. Після цього її жорстоко катували - вирвали з пальців нігті, відрубали руки і ноги, після цього вибили всі зуби. Після цього у неї вирвали язика, яким вона прославляла Бога, а потім відрубили їй голову.

Свято 11 листопада: всі табу цього дня і прикмети

Анастасія Римлянині (фото з відкритих джерел)

Прикмети цього дня

  • Якщо на Федора сніг чи дощ іде, то 21 листопада буде тепло і дощитиме
  • Якщо хмари на небі дуже низько – буде похолодання.
  • Якщо провести цей день зі своєю сім'єю, то вона, згідно з прикметами, буде дружною та міцною
  • Якщо проведеш день у компанії незнайомців, то скоро буде сварка.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не варто бути з малознайомими людьми, краще залишитися в колі сім'ї.
  • Не залишайте в цей день дитину одну вдома, тому що є ймовірність отримати великі неприємності.

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