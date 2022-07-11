Какой праздник 11 июля и что строго запрещено в канун Петра и Павла

11 июля 2022 года по церковному календарю чтят память Кира и Иоанна. В народе этот день называли Крапивным заговением, и он имеет особые традиции, связанные с крапивой. Также сегодня последний день Петрова поста.
Что можно и нельзя делать в праздник, традиции, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в материале Styler.
Ранее 11 июля наши предки собирали крапиву и делали из нее отвары, готовили первые блюда. Считалось, что это - последний день, когда растение обладает целебной силой. Кроме супа из крапивы готовили салаты, начинки для пирожков, ее квасили и солили.
Также из крапивы делали нитки, а впоследствии - полотна, ткали кресты. Считалось, что такой оберег лечит от болезней.
Девушки применяли крапиву для красоты - отвар растения делал волосы крепче и препятствовал их выпадению.
Кроме того, растению приписывали мистические свойства. Семена крапивы жгли на углях и пускали дым по дому, чтобы защитить ее от "дурного глаза".
Существует поверье, что если в ночь с 11 на 12 июля найти цветущий Петров крест и вырвать его с корнем, то получится избавиться от любой напасти.
Петров крест чешуйчатый - очень необычное растение. Он совсем не имеет зеленых листьев и, соответственно, не осуществляет фотосинтез. Питательные вещества растение берет из корней деревьев, главным образом, граба или ольхи.
Фото: Петров крест (wikipedia)
Накануне Петрова дня было принято долго не ложиться спать и веселиться до самого утра.
Также в преддверии празднования Дня Петра и Павла 12 июля заканчивается Петров пост, который начался 20 июня - во второй понедельник после Троицы.
В этот день разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, пить вино.
Увидеть накануне Петрового дня как "играет" утренняя заря - к счастью.
А сон с 10 на 11 июля может сбыться на третий день. Если этого не произошло, то не стоит ждать его выполнения. Сновидение, увиденное днем 11 июля, пустое.
Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Сергей.
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