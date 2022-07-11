Какой праздник 11 июля и что строго запрещено в канун Петра и Павла

Традиции этого дня, что надо сделать

Ранее 11 июля наши предки собирали крапиву и делали из нее отвары, готовили первые блюда. Считалось, что это - последний день, когда растение обладает целебной силой. Кроме супа из крапивы готовили салаты, начинки для пирожков, ее квасили и солили.

Также из крапивы делали нитки, а впоследствии - полотна, ткали кресты. Считалось, что такой оберег лечит от болезней.

Девушки применяли крапиву для красоты - отвар растения делал волосы крепче и препятствовал их выпадению.

Кроме того, растению приписывали мистические свойства. Семена крапивы жгли на углях и пускали дым по дому, чтобы защитить ее от "дурного глаза".

Существует поверье, что если в ночь с 11 на 12 июля найти цветущий Петров крест и вырвать его с корнем, то получится избавиться от любой напасти.

Петров крест чешуйчатый - очень необычное растение. Он совсем не имеет зеленых листьев и, соответственно, не осуществляет фотосинтез. Питательные вещества растение берет из корней деревьев, главным образом, граба или ольхи.

Фото: Петров крест (wikipedia)

Накануне Петрова дня было принято долго не ложиться спать и веселиться до самого утра.

Также в преддверии празднования Дня Петра и Павла 12 июля заканчивается Петров пост, который начался 20 июня - во второй понедельник после Троицы.

В этот день разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, пить вино.

Что нельзя делать 11 июля

Стричь маленьких детей - может пострадать их здоровье.

Играть свадьбу - есть риск расстаться с человеком.

Отдавать долг или занимать деньги - будете нуждаться в финансах.

Делать хирургическую операцию - в противном случае ее придется повторить.

Спать днем - будет болеть голова.

Ссориться, иначе спор затянется надолго, конфликтовать без повода.

Выливать питьевую воду - к несчастью.

Покупать мед - он может испортиться.

Важные приметы праздника

Погода безветренная, а лес шумит - к дождю.

Если в это время начался ранний листопад, то в сентябре все деревья будут стоять без листьев.

Старая кошка начинает играть - быть дождю.

Увидеть накануне Петрового дня как "играет" утренняя заря - к счастью.

А сон с 10 на 11 июля может сбыться на третий день. Если этого не произошло, то не стоит ждать его выполнения. Сновидение, увиденное днем 11 июля, пустое.

День ангела празднуют люди с именами:

Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Сергей.