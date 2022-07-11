Яке свято 11 липня і що суворо заборонено в переддень Петра й Павла

Традиції цього дня, що треба зробити

Раніше 11 липня наші предки збирали кропиву і робили з неї відвари, готували перші страви. Вважалося, що це - останній день, коли рослина має цілющу силу. Крім супу з кропиви готували салати, начинки для пиріжків, її квасили і солили.

Також з кропиви робили нитки, а згодом - полотна, ткали хрести. Вважалося, що такий оберіг лікує від хвороб.

Дівчата застосовували кропиву для краси - відвар рослини робив волосся міцніше і перешкоджав їх випаданню.

Крім того, рослині приписували містичні властивості. Насіння кропиви палили на вугіллі і пускали дим по оселі, щоб захистити її від "лихого ока".

Існує повір'я, що якщо в ніч з 11 на 12 липня знайти квітучий Петрів хрест і вирвати його з коренем, то вийде позбутися від будь-якої напасті.

Петрів хрест лускатий - дуже незвична рослина. Він зовсім не має зеленого листя і, відповідно, не здійснює фотосинтез. Поживні речовини рослина бере з коренів дерев, головним чином, грабу або вільхи.

Фото: Петрів хрест (wikipedia)

Напередодні Петрова дня було прийнято довго не лягати спати і веселитися до самого ранку.

Також в переддень святкування Дня Петра і Павла 12 липня, закінчується Петрів піст, який почався 20 червня - у другий понеділок після Трійці.

У цей день дозволяється їсти їжу з рослинною олією і рибу, пити вино.

Що не можна робити 11 липня

Стригти маленьких дітей - може постраждати їхнє здоров'я.

Грати весілля - є ризик розлучитися з людиною.

Віддавати борг або позичати гроші - потребуватимете фінансів.

Робити хірургічну операцію - в іншому випадку її доведеться повторити.

Спати вдень - болітиме голова.

Сваритися, інакше суперечка затягнеться надовго, конфліктувати без приводу.

Виливати питну воду - до нещастя.

Купувати мед - він може зіпсуватися.

Важливі прикмети свята

Погода безвітряна, а ліс шумить - до дощу.

Якщо в цей час почався ранній листопад, то у вересні всі дерева будуть стояти без листя.

Стара кішка починає грати - бути дощу.

Побачити напередодні Петрового дня як "грає" ранкова зоря - на щастя.

А сон з 10 на 11 липня може збутися на третій день. Якщо цього не сталося, то не варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене вдень 11 липня, пусте.

День ангела святкують люди з іменами:

Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Сергій.