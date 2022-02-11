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Праздник 11 февраля: что нельзя делать в этот особенный день, приметы

Автор: Styler

11 февраля православный мир почитает память святого Лаврентия.

Все приметы и запреты, а также у кого именины в этот день, читайте в материале Styler.

Будучи одной из жертв гонений за веру, учиненных императором Валерианом, Лаврентий даже перед неминуемой казнью, в темнице, не падал духом, сделав христианами многих из прочих узников и чудесным образом исцеляя больных.

В народе этот день считался очень неблагоприятным. Наши предки верили, что 11 февраля по земле ходят прихвостни Дьявола. Поэтому при наступлении сумерек люди не выходили из дома, а с самого утра шли в церковь и молились Святому Лаврентию о спасении души. Также православные просили всевышнего об излечении болезней глаз, об избавлении от разной хвори.

Главные приметы этого дня:

  • Если дым стелится коромыслом – скоро придет теплая погода
  • Красная луна – будет сильный ветер.
  • Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на весь месяц март.
  • Полная луна – по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта.
  • В день Лаврентия лес гудит и шумит – скоро наступит оттепель

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день категорически нельзя работать и тяжело трудиться.

Кстати, на ужин хозяйкам нужно печь пирожки с капустой. Считается, что они принесут счастье. Если к вам пришли гости, обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.

Сны, приснившиеся 11 февраля, предвещают слезы и переживания. Однако сбываются они не всегда. Имеет значение и то, что вам приснилось: видеть слепого – к краху надежд.

Именины 11 февраля празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.

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