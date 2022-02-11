Свято 11 лютого: що не можна робити в цей особливий день, прикмети

Будучи однією з жертв гонінь за віру, учинених імператором Валеріаном, Лаврентій навіть перед неминучою стратою, в темниці, не падав духом, зробивши християнами багатьох з інших в'язнів і чудесним чином зцілюючи хворих.

У народі цей день вважався дуже несприятливим. Наші предки вірили, що 11 лютого по землі ходять посіпаки диявола. Тому при настанні сутінків люди не виходили з дому, а з самого ранку йшли до церкви і молилися Святому Лаврентію про порятунок душі. Також православні просили Всевишнього про лікування хвороб очей, про позбавлення від різної хвороби.

Головні прикмети цього дня:

Якщо дим стелиться коромислом - скоро прийде тепла погода

Червоний місяць - буде сильний вітер.

Якщо на 11 лютого випадає молодик, то погода в цей день визначить погоду на весь місяць березень.

Повний місяць - по погоді можна судити про те, якою буде погода в другій половині березня.

У день Лаврентія ліс гуде і шумить - скоро настане відлига.

Що не можна робити в цей день:

У цей день категорично не можна працювати та важко працювати.

До речі, на вечерю господиням потрібно пекти пиріжки з капустою. Вважається, що вони принесуть щастя. Якщо до вас прийшли гості, обов'язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в будинку буде достаток.

Сни, які наснилися 11 лютого, віщують сльози і переживання. Однак збуваються вони не завжди. Має значення і те, що вам приснилося: бачити сліпого – до краху надій.

Іменини 11 лютого святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Леонтій, Роман, Юліан і Яків.