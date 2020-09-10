Праздник 10 сентября: что нельзя делать в этот день, все приметы

10 сентября имеет ряд примет и запретов
Какой сегодня праздник. 10 сентября в православной церкви чтят память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крыпецкого. Кроме того, сегодня родился известный украинский режиссер Александр Довженко.
В народе день 10 сентября называли Скирдником, поскольку завершалась последняя уборка хлебов. 10 сентября вывозили с полей снопы, которые укладывали в скирды, с чем, собственно, и связано название праздника. Убирали коноплю и собирали урожай яблок. Говорили, что свататься в этот день не стоить, поскольку, по приметам, это сулит беду.
Именинники – Анна (Анна), Анатолий, Афанасий, Вениамин, Григорий, Захар, Игнат (Игнат), Илларион, Иосиф (Иосиф, Осип), Леонтий, Макар, Нестор.
Как мы ранее писали, в Украине могут вернуть жесткий карантин.