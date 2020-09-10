Свято 10 вересня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)

10 вересня має ряд прикмет і заборон

Яке сьогодні свято. 10 вересня в православній церкві вшановують пам'ять святої Анни Пророчиці і святого Сави Крипецького. Крім того, сьогодні народився відомий український режисер Олександр Довженко.

У народі день 10 вересня називали Скирдником, оскільки завершувалося прибирання хлібів. 10 вересня вивозили з поля снопи, які укладали в скирти, з чим, власне, і пов'язана назва свята. Прибирали коноплю і збирали врожай яблук. Говорили, що свататися у цей день не варто, оскільки, за прикметами, це обіцяє біду.

Іменинники – Ганна (Ганна), Анатолій, Афанасій, Веніамін, Григорій, Захар, Ігнат (Гнат), Іларіон, Йосиф (Йосип, Осип), Леонтій, Макар, Нестор.

Головні прикмети цього дня

Тепла і суха погода – до пізньої зими.

Грозові дощі – до теплої осені.

До 10 вересня опало все листя з берези та осики – до врожайного наступного року.

Листя беріз жовті – багато опеньків в лісі.

Побачити в сні покійних родичів – до щасливого сімейного життя.

Зустріти тещу – до біди.

Що не можна робити в цей день

Категорично 10 вересня не варто свататися, бо, за прикметами, це обіцяє біду.

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