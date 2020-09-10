Свято 10 вересня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

10 вересня має ряд прикмет і заборон
Яке сьогодні свято. 10 вересня в православній церкві вшановують пам'ять святої Анни Пророчиці і святого Сави Крипецького. Крім того, сьогодні народився відомий український режисер Олександр Довженко.
У народі день 10 вересня називали Скирдником, оскільки завершувалося прибирання хлібів. 10 вересня вивозили з поля снопи, які укладали в скирти, з чим, власне, і пов'язана назва свята. Прибирали коноплю і збирали врожай яблук. Говорили, що свататися у цей день не варто, оскільки, за прикметами, це обіцяє біду.
Іменинники – Ганна (Ганна), Анатолій, Афанасій, Веніамін, Григорій, Захар, Ігнат (Гнат), Іларіон, Йосиф (Йосип, Осип), Леонтій, Макар, Нестор.
Як ми раніше писали, в Україні можуть повернути жорсткий карантин.