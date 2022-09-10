Праздник 10 сентября: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины.

Этим святым молятся об исцелении от пьянства. В этот день крестьяне вывозили из поля последнее сено и укладывали в скирды. Чтобы урожай не испортился, его обрызгивали святой водой.

С этого периода начинаются осенние ярмарки. В этот день нужно съесть грибной пирожок. 10 сентября проводят ритуал для удачной сделки или выгодной торговли: срывают на поле несколько колосков и закапывают в землю.

Главные приметы 10 сентября

Дождь с грозой сулят теплую осень.

Журавли ещё не улетели на зимовку – зима будет поздней и теплой.

Желтая береза – к хорошему урожаю опят.

Сухая погода – к поздним заморозкам.

Что сегодня нельзя делать

Не ходите сегодня в лес - можно легко заблудиться

Мужчинам нельзя разговаривать с тещей и ходить к ней в гости, иначе с невестой или женой случится беда либо болезнь.

Не ругайтесь матом, иначе будут неприятности.

У кого сегодня день ангела

10 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Федор, Теодор, Степан, Сергей, Серафим, Савва, Николай, Нестор, Лукьян, Леонтий, Лаврентий, Илларион, Иван, Егор, Демид, Георгий, Вениамин, Василий, Сюзанна и Анна.