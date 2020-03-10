Праздник 10 марта: что строго запрещено делать, все приметы

Какой сегодня праздник. 10 марта 2020 года украинцы по православной традиции почитают память священнослужителя Тарасия. Он известен, как архиепископ Константинопольский и прославился многими добрыми делами. Тарасий выступал как защитник слабых. По его инициативе было сооружено много приютов и больниц. Что можно, а что нельзя делать, главные приметы 10 марта, именинники этого дня - в материале Styler.

Кто именинники 10 марта

10 марта именины кроме Тараса празднуют также Александр, Антон, Евгений, Николай, Федор.

Что нужно сделать 10 марта

Сегодня нужно дать милостыню нуждающимся. Чем больше дадите - тем больше вернется.

Сегодня стоит начать лечить серьезную болезнь - результат может быть благоприятным.

В этот день на кухонный стол нужно ставить деньги. Поверье гласит, что так можно привлечь в дом значительный поток денег.

Что запрещено делать в этот день

В этот день нельзя ложиться спать в дневное время. Считалось, что в человека может вселиться болезнь.

Сегодня мужчинам нельзя работать, а также что-либо планировать. В старину считали, что любые планы, задуманные в этот день, будут разрушены.

Ни в коем случае нельзя заглядывать с улицы через окно в дом.

Все приметы 10 марта

Если месяц показал "круглые рога", в ближайшие дни стоит ждать морозов.

Снег на Тарасия - вся неделя будет холодной и мокрой.

Каркают вороны - лето будет ненастным и дождливым.

Если высадить капусту и помидоры - урожай будет хорошим.

Ранее мы писали, какие вещи нельзя хранить в кошельке, чтобы не потерять деньги.