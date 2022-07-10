Праздник 10 июля: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить с именинами

10 июля православный мир чтит память святого Самсона.
Читайте в материале Styler обо всех приметах и запретах этого праздника.
Святой Самсон – образец христианского милосердия, беззаветной и жертвенной любви к людям. Он жил в V–VI веках. Родился в богатой римской семье, выучился на врача и лечил бедных. После смерти родителей Самсон раздал свое имущество и поселился в пустыне рядом с Константинополем. Его дом всегда был открыт странникам и нуждающимся в любой помощи людям.
Когда император Юстиниан заболел, во сне он увидел старца и услышал, что только тот исцелит его. Самсон одним прикосновением и молитвой вылечил правителя. После этого император по его просьбе приказал построить странноприимный дом.
Самсон прожил долгую жизнь. До последних дней он помогал нуждающимся людей.
Также в честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 10 июля - Самсон Сеногной.
От количества заготовленного сена зависит, как переживет зиму домашний скот. Поэтому весь день люди проводят в поле. Взрослые косят траву, а дети раскладывают ее на земле, чтобы она быстрее высохла.
Люди молятся святому Самсону. Они просят его, чтобы день прошел без дождя, который затрудняет или делает невозможным покос.
Поздравьте с днем ангела таких людей - Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Иванна, Яна, Жанна.
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