Праздник 10 июля: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить с именинами

Святой Самсон – образец христианского милосердия, беззаветной и жертвенной любви к людям. Он жил в V–VI веках. Родился в богатой римской семье, выучился на врача и лечил бедных. После смерти родителей Самсон раздал свое имущество и поселился в пустыне рядом с Константинополем. Его дом всегда был открыт странникам и нуждающимся в любой помощи людям.



Когда император Юстиниан заболел, во сне он увидел старца и услышал, что только тот исцелит его. Самсон одним прикосновением и молитвой вылечил правителя. После этого император по его просьбе приказал построить странноприимный дом.



Самсон прожил долгую жизнь. До последних дней он помогал нуждающимся людей.

Также в честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 10 июля - Самсон Сеногной.

От количества заготовленного сена зависит, как переживет зиму домашний скот. Поэтому весь день люди проводят в поле. Взрослые косят траву, а дети раскладывают ее на земле, чтобы она быстрее высохла.



Люди молятся святому Самсону. Они просят его, чтобы день прошел без дождя, который затрудняет или делает невозможным покос.

Главные приметы этого дня

Кучерявые облака плывут с севера – к засухе, а с запада – к ненастью.

Если на конском щавеле видны капли сока, то в течение трех дней пойдет дождь.

Если цветки звездчатки утром не раскрылись, то к вечеру или ночью пойдет дождь.

Вьюнок закрыл лепестки – к скорому ненастью.

Скошенная трава зеленая – к хорошему урожаю гречихи, а почерневшая – к урожаю проса.

Что нельзя делать в этот день

Обманывать. В этот день под строгим запретом любой вранье.

Подбирать деньги, лежащие на улице.

Долго смеяться, глядя в зеркало.

Бросать в стирку вещи красного цвета.

Кто сегодня празднует именины

Поздравьте с днем ангела таких людей - Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Иванна, Яна, Жанна.