Праздник 10 декабря: что нельзя делать в этот день, приметы

Верующие христиане 10 декабря отмечают праздник под названием Знамение
Какой сегодня праздник. 10 декабря христиане отмечают праздник под названием Знамение. Почитается один из самых важных образов в христианстве – икона Пресвятой Богородицы, которая и называется "Знамение". На ней нарисована Богоматерь, которая молится. Также на иконе изображен младенец Иисус на груди у Марии. Эта икона считается чудотворной. Об этом стало известно в XII веке, когда войска под предводительством князя Андрея Боголюбского отправились на осаду Великого Новгорода.
Отметим, что от иконы "Знамение" люди всегда ждали чего-то особенного, каких-то знаков, которые позволяют предсказать судьбу.
Икона "Знамение" (фото из открытых источников)