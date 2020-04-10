Праздник 10 апреля: что категорически нельзя делать, главные приметы

В этот день наши предки почитали память святого Иллариона
Какой сегодня праздник. 10 апреля 2020 года все православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Преподобный Илларион Новый с юности посвятил себя служению Христу и много лет провел в затворничестве. За непорочность и святость жизни его удостоили сана пресвитера, а затем он был назначен игуменом Пеликитского монастыря. С помощью молитвы он низводил дождь во время засухи, отгонял от полей вредных животных и совершал много других чудес.
Обычно к 10 апреля уже теплело, и снег таял. Наши предки верили, что, как только зацветает мать-и-мачеха, Степанов венок теряет свою силу – его еще 15 августа плели члены семьи все вместе. И обычно такой венок использовали для лечения болезней как оберег и талисман. Из венка выдергивали растения и заваривали на их основе чай.
Напомним, что ранее мы писали, когда нужно почтить умерших родных в 2020 году.