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Праздник 10 апреля: что категорически нельзя делать, главные приметы

STYLERЖизнь    10.04.2020 - 06:02
Праздник 10 апреля: что категорически нельзя делать, главные приметы
Праздник 10 апреля (Коллаж РБК-Украина)

В этот день наши предки почитали память святого Иллариона

Какой сегодня праздник. 10 апреля 2020 года все православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Преподобный Илларион Новый с юности посвятил себя служению Христу и много лет провел в затворничестве. За непорочность и святость жизни его удостоили сана пресвитера, а затем он был назначен игуменом Пеликитского монастыря. С помощью молитвы он низводил дождь во время засухи, отгонял от полей вредных животных и совершал много других чудес.

Обычно к 10 апреля уже теплело, и снег таял. Наши предки верили, что, как только зацветает мать-и-мачеха, Степанов венок теряет свою силу – его еще 15 августа плели члены семьи все вместе. И обычно такой венок использовали для лечения болезней как оберег и талисман. Из венка выдергивали растения и заваривали на их основе чай.

Главные приметы этого дня:

  • Слышится глухой и продолжительный гром – будет много дождей в этот месяц.
  • Сороки сидят 10 апреля на верхушках деревьев – скоро будет тепло.
  • Дождь в этот день – будет хороший урожай.
  • Чибисы вечером низко кричат – летом будет засуха.
  • Если чибисы поют протяжно, то на следующий день можно ожидать ясной погоды.
  • Туман и иней утром в этот день предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.
  • Чибисы летают низко – ждите засухи.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя врать, ссориться и употреблять алкоголь.

Напомним, что ранее мы писали, когда нужно почтить умерших родных в 2020 году.

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