Свято 10 квітня: що категорично не можна робити, головні прикмети

Свято 10 квітня (Колаж РБК-Україна)

У цей день наші пращури вшановували пам'ять святого Іларіона

Яке сьогодні свято. 10 квітня 2020 року всі православні християни святкують День пам'яті Преподобного Іларіона. Преподобний Іларіон Новий з юності присвятив себе служінню Христу і багато років провів у самітництві. За непорочність і святість життя його удостоїли сану пресвітера, а потім він був призначений ігуменом монастиря Пеликитського. За допомогою молитви він низводив дощ під час посухи, відганяв від полів шкідливих тварин і здійснював багато інших чудес.

Зазвичай до 10 квітня вже теплішало, і сніг танув. Наші предки вірили, що, як тільки зацвітає мати-й-мачуха, Степанов вінок втрачає свою силу – його ще 15 серпня плели члени сім'ї всі разом. І зазвичай такий вінок використовували для лікування хвороб як оберіг і талісман. З вінка висмикували рослини і заварювали на їх основі чай.

Головні прикмети цього дня:

Чується глухий і тривалий грім – буде багато дощів у цей місяць.

Сороки сидять 10 квітня на верхівках дерев – скоро буде тепло.

Дощ у цей день – буде добрий урожай.

Чайки ввечері низько кричать – влітку буде посуха.

Якщо чайки співають протяжно, то на наступний день можна чекати ясної погоди.

Туман і іній вранці цього дня передвіщають багатий урожай фруктів, овочів і злаків.

Чайки літають низько – чекайте посухи.

Що не можна робити в цей день: