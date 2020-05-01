Праздник 1 мая: яркие и красивые открытки с поздравлениями

1 мая во многих странах отмечается День труда (День международной солидарности трудящихся). Украина не исключение, в нашей стране также празднуют этот день.

Первомай в Украине - выходной, отличная возможность поздравить близких открытками, которые мы подготовили в материале Styler.

История праздника

Происхождение Дня солидарности трудящихся неразрывно связано с борьбой за более короткий рабочий день, которая началась с появлением фабричной системы производства в США.

В 1886 г. количество рабочих, непосредственно принимавших участие в борьбе за 8-часовой рабочий день, достигло 500 тысяч. Центром движения за сокращение рабочего дня был Чикаго. 1 мая того года к протестам тружеников Чикаго присоединились рабочие Нью-Йорка, Балтимора, Вашингтона, Милуоки, Цинциннати, Питсбурга, Детройта и тому подобное. Однако демонстрацию сорвали работодатели и представители власти, которые надеялись подавить рабочее движение, уничтожив его лидеров. Этот день стал апогеем борьбы за 8-часовой рабочий день.

В 1890 году Международный день солидарности трудящихся впервые отметили во многих странах мира - массовыми митингами, демонстрациями и забастовками, хотя во многих местах власть пыталась подавить их силами полиции.

В советских условиях первомайские демонстрации приобрели официозно-политический характер - в отличие от западных стран, где они превратились в карнавальные действа.

Как мы ранее писали, в мае украинцы получат два дополнительных выходных дня.