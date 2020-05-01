Свято 1 травня: яскраві і красиві листівки з поздоровленнями

1 травня у багатьох країнах відзначається День праці (День міжнародної солідарності трудящих). Україна не є винятком, у нашій країні також святкують цей день.

Першотравень в Україні - вихідний, чудова можливість привітати близьких листівками, які ми підготували в матеріалі Styler.

Історія свята

Походження Дня солідарності трудящих нерозривно пов'язане з боротьбою за більш короткий робочий день, яка почалася з появою фабричної системи виробництва в США.

У 1886 р. кількість робітників, які безпосередньо брали участь у боротьбі за 8-годинний робочий день, досягла 500 тисяч. Центром руху за скорочення робочого дня був Чикаго. 1 травня того року до протестів трудівників Чикаго приєдналися робітники Нью-Йорка, Балтімора, Вашингтона, Мілуокі, Цинциннаті, Пітсбурга, Детройта і тому подібне. Однак зірвали демонстрацію роботодавці та представники влади, які сподівалися придушити робітничий рух, знищивши її лідерів. Цей день став апогеєм боротьби за 8-годинний робочий день.

У 1890 році Міжнародний день солідарності трудящих вперше відзначили у багатьох країнах світу - масовими мітингами, демонстраціями і страйками, хоча в багатьох місцях влада намагалася придушити їх силами поліції.

В радянських умовах першотравневі демонстрації придбали офіціозно-політичний характер - на відміну від західних країн, де вони перетворилися в карнавальні дійства.

Як ми раніше писали, у травні українці отримають два додаткових вихідних дня.