Праздник 1 августа: что нельзя делать и главные приметы

Какой сегодня праздник. 1 августа 2020 года православные верующие чтут память преподобной Макрины Капподокийской. Святая была монахиней и всю свою жизнь провела с верой в Христа.

В народе 1 августа получил название Мокрины, а все потому, что погода зачастую в этот день бывает дождливая и сырая. Однако крестьяне не расстраивались, так как дожди предвещали богатый урожай.

Бывало, что в этот день устанавливалась сухая погода, тогда проводили обряд "мокрин", чтобы вызвать дождь. Главным действующим лицом дня становилась девушка (или женщина), рожденная 1 августа.

Именинники этого дня – Жанна, Роман, Серафим, Степан (Стефан).

Главные приметы дня

Звезды падают на Мокрину – ждите сильных ветров.

Дождливая погода 1 августа – к неурожаю орехов.

Сухая погода на Мокрину – теплые дни задержатся еще долго.

Дождь пошел – в этом году орехов не будет.

На Мокрину оводы последний раз кусаются.

Пух с осины 1 августа опадает – подосиновики уже появились, и можно отправляться в лес на их сбор.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя суетиться и бегать - будет неудача.

Как мы ранее писали, в Украине появятся новые государственные праздники, когда будем отмечать.