Праздник 1 августа: что нельзя делать и главные приметы

В народе этот день называют Макринин
Какой сегодня праздник. 1 августа 2020 года православные верующие чтут память преподобной Макрины Капподокийской. Святая была монахиней и всю свою жизнь провела с верой в Христа.
В народе 1 августа получил название Мокрины, а все потому, что погода зачастую в этот день бывает дождливая и сырая. Однако крестьяне не расстраивались, так как дожди предвещали богатый урожай.
Бывало, что в этот день устанавливалась сухая погода, тогда проводили обряд "мокрин", чтобы вызвать дождь. Главным действующим лицом дня становилась девушка (или женщина), рожденная 1 августа.
Именинники этого дня – Жанна, Роман, Серафим, Степан (Стефан).
Как мы ранее писали, в Украине появятся новые государственные праздники, когда будем отмечать.