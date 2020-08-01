ru
ua

Праздник 1 августа: что нельзя делать и главные приметы

 

В народе этот день называют Макринин

Какой сегодня праздник. 1 августа 2020 года православные верующие чтут память преподобной Макрины Капподокийской. Святая была монахиней и всю свою жизнь провела с верой в Христа.

Самые читаемые новости

В народе 1 августа получил название Мокрины, а все потому, что погода зачастую в этот день бывает дождливая и сырая. Однако крестьяне не расстраивались, так как дожди предвещали богатый урожай.

Бывало, что в этот день устанавливалась сухая погода, тогда проводили обряд "мокрин", чтобы вызвать дождь. Главным действующим лицом дня становилась девушка (или женщина), рожденная 1 августа.

Именинники этого дня – Жанна, Роман, Серафим, Степан (Стефан).

Главные приметы дня

  • Звезды падают на Мокрину – ждите сильных ветров.
  • Дождливая погода 1 августа – к неурожаю орехов.
  • Сухая погода на Мокрину – теплые дни задержатся еще долго.
  • Дождь пошел – в этом году орехов не будет.
  • На Мокрину оводы последний раз кусаются.
  • Пух с осины 1 августа опадает – подосиновики уже появились, и можно отправляться в лес на их сбор.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя суетиться и бегать - будет неудача.

Как мы ранее писали, в Украине появятся новые государственные праздники, когда будем отмечать.

Прогноз погоды
► В школах Киева перед уроками теперь будут петь гимн Украины ► Как будут работать школы с 1 сентября: социальная дистанция и уроки на воздухе
Читать все новости