Свято 1 серпня: що не можна робити і головні прикмети

У народі цей день називають Мокринин
Яке сьогодні свято. 1 серпня 2020 року православні віруючі вшановують пам'ять преподобної Мокрини Капподокійської. Свята була черницею і все своє життя провела з вірою в Христа.
У народі 1 серпня отримав назву Мокрини, а все тому, що погода часто у цей день буває дощова і сира. Проте селяни не засмучувалися, через те, що дощі віщували багатий урожай.
Бувало, що в цей день встановлювалася суха погода, тоді проводили обряд "мокрин", щоб викликати дощ. Головною дійовою особою дня ставала дівчина (або жінка), народжена 1 серпня.
Іменинники цього дня – Жанна, Роман, Серафім, Степан (Стефан).
Як ми раніше писали, в Україні з'являться нові державні свята, коли будемо відзначати.