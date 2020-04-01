Праздник 1 апреля: что категорически нельзя делать, все приметы

Праздник 1 апреля (Коллаж РБК-Украина)

Православная церковь в этот день чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии

Какой сегодня праздник. 1 апреля 2020 года все православные христиане почитают память мучеников Хрисанфа и Дарии. Святые жили в Риме в 3 веке.

Грязной Дарью называют за то, что к этому дню уже активно тают снега. Вешние воды заливают поля, дворы, дороги — и везде становится, мягко говоря, не очень чисто. Появляется грязь и вокруг прорубей на реках.

Считалось также, что в этот день просыпается домовой. Поэтому его, злого после долгого сна, нужно было задобрить — угостить хлебом и молоком и развеселить небольшим представлением. Особо смелые пытались домового обмануть — а для этого говорили друг другу неправду. Вообще 1 апреля было принято разыгрывать друг друга.

Также это День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.

Именины этого дня: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.

Главные приметы этого дня:

Теплый и ясный день – сухое и ветреное лето.

Если в этот день идет дождь – летом засухи не будет.

Если в этот день лежит снег – лето будет плохим.

Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.

Какова погода на 1 апреля – таким будет и октябрь.

Что категорически нельзя делать в этот день:

В этот день запрещено ругаться и кричать - будет несчастье.



