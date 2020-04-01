ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 1 квітня: що категорично не можна робити, всі прикмети

STYLERЖиття    01.04.2020 - 06:03
Свято 1 квітня: що категорично не можна робити, всі прикмети
Свято 1 квітня (Колаж РБК-Україна)

Православна церква в цей день вшановує пам'ять мучеників Хрисанфа і Дарії

Яке сьогодні свято. 1 квітня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять мучеників Хрисанфа і Дарії. Святі жили в Римі в 3 столітті.

Брудною Дарину називають за те, що до цього дня вже активно тануть сніги. Весняні води заливають поля, двори, дороги — і скрізь стає, м'яко кажучи, не дуже чисто. З'являється бруд і навколо ополонок на річках.

Вважалося також, що в цей день прокидається домовик. Тому його, злого після довгого сну, потрібно було задобрити — пригостити хлібом і молоком і розвеселити невеликою виставою. Особливо сміливі намагалися домового обдурити — а для цього говорили один одному неправду. Взагалі 1 квітня було прийнято розігрувати один одного.

Також це День дурня (April Fools' Day або All Fool's Day) або День сміху — це міжнародне свято, яке відзначається в усьому світі 1 квітня. У цей день прийнято розігрувати рідних, друзів і просто знайомих, або жартувати над ними.

Іменини цього дня: Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.

Головні прикмети цього дня:

  • Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.
  • Якщо у цей день йде дощ – влітку посухи не буде.
  • Якщо в цей день лежить сніг – літо буде поганим.
  • Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.
  • Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цей день заборонено лаятись і кричати - буде нещастя.

Великдень 2020: коли святкувати і скільки відпочиватимуть українці
Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся