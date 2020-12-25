Праздничный стол без вредных напитков: эксперты назвали интересную альтернативу

Во время новогодних и рождественских праздников украинцы любят устраивать застолья и накрывать разнообразные столы. Нередко на таких столах появляются напитки с высоким содержанием сахара и сладкие газировки, которые однозначно не приносят пользу здоровью.

Диетолог Светлана Фус назвала альтернативу таким напиткам и напомнила, что сладкие и газированные воды, фруктовые соки из пакетов имеют не только высокий уровень сахара, но и красители и консерванты. Их чрезмерное употребление приводит к снижению иммунитета, разрушению зубов, костей и ухудшению состояния суставов.

Компот из сухофруктов. Сахар в этот компот добавлять не следует. Если дать ему настояться, то уже через полчаса он станет сладким сам по себе. Постарайтесь не переборщить с количеством сухофруктов для компота.

Напиток из имбиря и мяты. В такой напиток можно добавить лимон, и он отлично улучшит пищеварение и поднимет общий тонус организма.

Холодные фруктовые напитки. Можно сделать настойку из замороженных ягод и апельсиновых корок. Вариантов может быть множество и можно экспериментировать.

Диетолог отметила, что основной напиток, который нужно пить между приемами пищи – это обычная питьевая вода. Ошибка во время праздничных застолий состоит в том, что многие спешат наполнить едой свои тарелки, а не восстановить дефицит жидкости.

"Обращайте внимание на то, что вы пьете за праздничным столом. Делайте правильны выбор еды и напитков во время зимних праздников", - посоветовала Светлана Фус.

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