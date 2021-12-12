Праздничный корж с маком на Андрея: готовим традиционную Калиту по старинному рецепту

Ингредиенты для праздничной Калиты:

Мука - 3,5 стакана

Сахар - 0,5 стакана

Мед - 2 ст. л.

Масло сливочное - 2 ст. л.

Масло - 1-1,5 ст. л.

Яйцо -2 шт.

Молоко - 250 мл

Сода гашеная уксусом - 0,5 ст. л.

Соль - 1 щепотка

Орехи, мак, изюм - по 0,5 стакана каждого

Можно также добавить:

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Корица - 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление коржа

Яйца взбить отдельно, и четверть жидкости отлить для смазывания коржа. Остальное добавить в тесто.

Все замесить, сделать круглую лепешку с дыркой внутри, смазать яйцом, украсить орехами и маком.

Выпекать при 180 С° примерно полчаса.

Калиту подвешивали и устраивали соревнования

Когда-то на вечерницы в ночь с 12 на 13 декабря устраивали своеобразное соревнование. В отверстие посередине лепешки просовывали красную ленту, подвешивали и забавлялись.

Целой наукой для парней было подскочить к подвешенной калите, не засмеявшись, и укусить.

Таким образом парни щеголяли перед девушками, показывая свою ловкость, выносливость и физическую силу.