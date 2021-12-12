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Праздничный корж с маком на Андрея: готовим традиционную Калиту по старинному рецепту

Автор: Светлана Мащенко

Калита - традиционный украинский корж с отверстием посередине, который выпекали с маком и щедро смазывали медом. Выпечку использовали в ритуалах и гуляниях, которые устраивала молодежь в ночь с 12 на 13 декабря - праздник Андрея Первозванного.

Рецепт дала хозяйка с Ривненщины Светлана Сирота в Facebook "Рівняни готують".

Ингредиенты для праздничной Калиты:

  • Мука - 3,5 стакана
  • Сахар - 0,5 стакана
  • Мед - 2 ст. л.
  • Масло сливочное - 2 ст. л.
  • Масло - 1-1,5 ст. л.
  • Яйцо -2 шт.
  • Молоко - 250 мл
  • Сода гашеная уксусом - 0,5 ст. л.
  • Соль - 1 щепотка
  • Орехи, мак, изюм - по 0,5 стакана каждого

Можно также добавить:

  • Ванильный сахар - 1 ч. л.
  • Корица - 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление коржа

Яйца взбить отдельно, и четверть жидкости отлить для смазывания коржа. Остальное добавить в тесто.

Все замесить, сделать круглую лепешку с дыркой внутри, смазать яйцом, украсить орехами и маком.

Выпекать при 180 С° примерно полчаса.

Калиту подвешивали и устраивали соревнования

Когда-то на вечерницы в ночь с 12 на 13 декабря устраивали своеобразное соревнование. В отверстие посередине лепешки просовывали красную ленту, подвешивали и забавлялись.

Целой наукой для парней было подскочить к подвешенной калите, не засмеявшись, и укусить.

Таким образом парни щеголяли перед девушками, показывая свою ловкость, выносливость и физическую силу.

Ранее мы писали как девушки привораживали парней в старину.

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