Праздничный корж с маком на Андрея: готовим традиционную Калиту по старинному рецепту

Калита - традиционный украинский корж с отверстием посередине, который выпекали с маком и щедро смазывали медом. Выпечку использовали в ритуалах и гуляниях, которые устраивала молодежь в ночь с 12 на 13 декабря - праздник Андрея Первозванного.
Рецепт дала хозяйка с Ривненщины Светлана Сирота в Facebook "Рівняни готують".
Ингредиенты для праздничной Калиты:
Можно также добавить:
Яйца взбить отдельно, и четверть жидкости отлить для смазывания коржа. Остальное добавить в тесто.
Все замесить, сделать круглую лепешку с дыркой внутри, смазать яйцом, украсить орехами и маком.
Выпекать при 180 С° примерно полчаса.
Когда-то на вечерницы в ночь с 12 на 13 декабря устраивали своеобразное соревнование. В отверстие посередине лепешки просовывали красную ленту, подвешивали и забавлялись.
Целой наукой для парней было подскочить к подвешенной калите, не засмеявшись, и укусить.
Таким образом парни щеголяли перед девушками, показывая свою ловкость, выносливость и физическую силу.
Ранее мы писали как девушки привораживали парней в старину.