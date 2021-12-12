Святковий корж з маком на Андрія: готуємо традиційну Калиту за старовинним рецептом

Інгредієнти для святкової Калити:

Борошно - 3,5 склянки

Цукор - 0,5 склянки

Мед - 2 ст. л.

Масло вершкове - 2 ст. л.

Олія - 1-1,5 ст. л.

Яйце - 2 шт.

Молоко - 250 мл

Сода гашена оцтом - 0,5 ст. л.

Сіль - 1 дрібка

Горіхи, мак, родзинки - по 0,5 склянки кожного

Можна також додати:

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Кориця - 0,5 ч. л.

Покрокове приготування коржа

Яйця збити окремо, і чверть рідини відлити для змащування коржа. Решту додати в тісто.

Усе замісити, зробити круглий корж із діркою всередині, змастити яйцем, прикрасити горіхами і маком.

Випікати при 180 С° приблизно півгодини.

Калиту підвішували і влаштовували змагання

Колись на вечорниці в ніч з 12 на 13 грудня влаштовували своєрідне змагання. В отвір посередині коржа просовували червону стрічку, підвішували та забавлятись.

Цілою наукою для парубків було підскочити до підвішеної калити, не засміявшись, і вкусити.

Таким чином хлопці хизувались перед дівчатами, показуючи свою спритність, витривалість і фізичну силу.