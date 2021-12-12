Святковий корж з маком на Андрія: готуємо традиційну Калиту за старовинним рецептом

Калита - традиційний український корж з отвором посередині, який випікали з маком і щедро змащували медом. Випічку використовували в ритуалах і гуляннях, які влаштовувала молодь в ніч з 12 на 13 грудня - свято Андрія Первозванного.
Рецепт дала господиня з Рівненщини Світлана Сирота у Facebook "Рівняни готують".
Інгредієнти для святкової Калити:
Можна також додати:
Яйця збити окремо, і чверть рідини відлити для змащування коржа. Решту додати в тісто.
Усе замісити, зробити круглий корж із діркою всередині, змастити яйцем, прикрасити горіхами і маком.
Випікати при 180 С° приблизно півгодини.
Колись на вечорниці в ніч з 12 на 13 грудня влаштовували своєрідне змагання. В отвір посередині коржа просовували червону стрічку, підвішували та забавлятись.
Цілою наукою для парубків було підскочити до підвішеної калити, не засміявшись, і вкусити.
Таким чином хлопці хизувались перед дівчатами, показуючи свою спритність, витривалість і фізичну силу.
Раніше ми писали, як дівчата приворожували парубків у старовину.