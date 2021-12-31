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Эти праздничные товары нельзя брать с собой в самолет: будьте осторожны

Автор: Татьяна Самарук

В новогодне-рождественский период многие путешественники везут с собой разнообразные подарки. Однако, не все знают, что можно брать их с собой в салон самолета.

Об этом пишет The Sun.

Так, эксперты решили напомнить туристам о список праздничных вещей, которые нельзя перевозить в ручной клади в самолете. Отмечается, что служба безопасности будет конфисковать эти предметы, если кто-то все же возьмет их с собой.

Что нельзя брать в самолет

Хлопушки

Хлопушки в большинстве случаев запрещено перевозить самолетом. Однако некоторые авиакомпании могут сделать исключение и позволить взять упакованную коробку хлопушек, но потому что у них есть небольшое количество пороха. К тому же вам придется положить их в чемодан и отдать в багажный отдел.

Упакованные подарки

Если вы везете подарки для близких, то не упаковывайте их в праздничную обертку.

Все потому, что работники службы безопасности могут требовать увидеть содержимое пакетов или коробок, и тогда придется снять обертку.

Штопор

Так, штопор можно использовать как оружие и сотрудники точно конфискуют его из ручной клади. Однако, такие предметы можно перевозить в багажном отделении.

Соусы

Разнообразные соусы и джемы не несут угрозы, но подпадают под ограничение количества жидкости, которую можно перевозить на борту самолета.

Раньше мы называли напитки, какие лучше никогда не заказывать в самолете.

Также мы писали, в какое время суток лучше всего лететь самолетом.

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