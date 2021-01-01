Православный календарь на январь 2021: полный список праздников

В январе 2021 года очень много важных религиозных праздников, таких как Рождество и Крещение. Но есть и ряд других о которых важно помнить, чтобы соблюдать традиции и обряды.

Так, 7 января православные христиане отпразднуют великий день - Рождество Христово. Этот праздник является государственным выходным, и 8 января также станет нерабочим днем, но с отработкой 16 числа. Также в этот день заканчивается Большой рождественский пост. Какие еще религиозные праздники ждут нас в первый месяц 2021 года - читайте в нашем материале.

Следующими по важности январскими праздниками после Рождества считаются Обрезание Господне, Крещение Господне, Татьянин день.

Все православные праздники января 2021

1 января - мученика Вонифатия Тарсийского; Ильи Муромского Чудотворца; мучеников Полиевкта и Тимофея, диакона.

2 января - священномученика Игнатия Богоносца; праведного Иоанна Кронштадского, Чудотворца; святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского; Новодворской, "Спасительницы утопающих" иконы Божией Матери.

3 января - великой мученицы Юлиании; кончины святителя Петра, чудотворца; благоверной княгини Юлиании Вяземской, Новоторжской.

4 января - суббота перед Рождеством Христовым; великомученицы Анастасии Узорешительницы.

5 января - десять критских мучеников: Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест; день памяти священномученика Василия и преподобномучеников Макария и Иоанна.

6 января - навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник); преподобномученица Евгения; преподобный Николай славянин.

7 января - Рождество Христово; поклонение святым волхвам: Мельхиору, Гаспару и Валтасару.

8 января - попразднства Рождества Христова; Собор Пресвятой Богородицы; священномученик Евфимий, епископ Сардийский; Остробрамской Виленской, "Трех Радостей", Байбузской, "Милостивой"; Барловськой (Блаженное Чрево); "Помощницы в родах"; "О тебе радуется" - икон Божией Матери.

9 января - апостол первомученик и архидиакон Стефан; преподобный Федор Начертанный, исповедник.

10 января - День памяти 20 000 мучеников, в Никомидии пострадавших.

11 января - мученики 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных; преподобный Маркел Апамейский, игумен обители "Неусыпающих".

12 января - святитель Макарий, митрополит; праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти.

13 января - отдание праздника Рождества Христова; преподобная Мелания Римлянына; святителя Петра (Могилы), митрополита Киевского.

14 января - Обрезание Господне; день святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

15 января - предпразднство Богоявления; кончины, второго обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца; праведной Иулиании Лазаревской.

16 января - день поминовения святого пророка Малахия, им было предсказано появление Спасителя, Предтечи и Страшного Суда; Мученика Гордия Каппадокийского.

17 января - Собор 70 апостолов; день памяти преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского.

18 января - Крещенский Сочельник; священномученик Феопемпт, епископ Никомидийский, и мученик Феоны волхва.

19 января - Святое Богоявление, Крещение Господне; кончина святителя Феофана, Затворника Вышенского.

20 января - попразднство Богоявления; Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

21 января - преподобный Григорий, чудотворец Печерский; день памяти преподобных Георгия Хозевита и Эмилиана исповедника; преподобная Домника Константинопольская, игуменья.

22 января - святитель Филипп, митрополит, чудотворец.

23 января - святитель Феофан, Затворник Вышенский; преподобный Павел Комельский (Обнорский).

24 января - преподобный Феодосий Великий; преподобный Михаил Клопский, Новгородский; Елецкой иконы Божией Матери.

25 января - День Пресвятой мученицы Татьяны, пострадавшей за веру; святителя Саввы, архиепископа Сербского; Акафистной, Попской (иерейской); "Млекопитательница" - икон Божией Матери.

26 января - день памяти мучеников Ермила и Стратоника; преподобный Иринарх, затворник.

27 января - равноапостольная Нина, просветительница Грузии; преподобномучеников Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними.

28 января - преподобные Павел Фивейский и Иоанн Кущник.

29 января - поклонение веригам, сковавшим апостола Павла; праведный Максим Тотемский, пресвитер.

30 января - поклонение первому отшельнику и монаху Антонию Великому; преподобному Антонию Дымскому.

31 января - святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских; преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.

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