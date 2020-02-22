Православный календарь на март 2020: главные праздники в Украине

Православный календарь на март 2020 года будет для Украины весьма богат на события. В первый весенний месяц православные украинцы будут отмечать День всех святых, Теплого Алексея, а также начнут Великий пост. В этом месяце нет однодневных постов.

1 марта – заговенье на Великий пост, Прощеное воскресенье и последний день Масленицы.

2 марта – Постный день, начало Великого поста. Великий канон Андрея Критского, день памяти святителя Льва, папы Римского, святого Агапита.

3 марта – апостолов Архиппа и Филимона, мученицы равноапостольской Апфии, преподобного Феодора Санаксарского.

4 марта - Преподобномучеников Валаамских: Тита, Тихона, Геласия, Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, Афанасия, Серапиона, Варлаама, Афанасия, Антония, Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна.

5 марта – Преподобного Тимофея, празднование иконы Божией Матери Козельщанской, святителя Евстахия, архиепископа Антиохийского.

6 марта – мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора и иных, Преподобного Афанасия Павлопетрийского.

7 марта – День священномученика Поликарпа, епископа Смиренского.

8 марта – первая неделя Великого поста, Торжество Православия.

9 марта – святителя Тарасия

10 марта – седмица 2-я Великого поста, день памяти Порфирия Газского.

11 марта – преподобного Прокопия Декаполита.

12 марта – преподобного Василия Декаполита, священномученика Арсения.

13 марта – день памяти преподобного Касияна Римлянина.

14 марта – день памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской.

15 марта – празднование иконы Божией Матери, день памяти святителя Арсения.

16 марта – день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, преподобной Пиамы.

17 марта – день памяти благоверного князя Данила Московского.

18 марта – день памяти мучеников Конона Исаврийского, чествование икон Божией Матери, обретение мощей благоверных князей Феодора Ростиславовича Черного, Смоленского и чад его.

Православный календарь на март 2020

19 марта – день памяти мучеников 42-х в Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих.

20 марта – день памяти священномучеников в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Елпидия, Агафодора.

21 марта – Поминовение усопших, день памяти преподобного Феофилакта исповедальника.

22 марта – праздник 40 мучеников Севастийских, неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.

23 марта - День памяти мучеников Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона (Серапиона), Папия, Леонида и мучениц Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих.

24 марта – день памяти святителя Софрония, патриарха Иерусалимского, святителя Евфимия.

25 марта - День памяти преподобного Феофана исповедальника, Сигрианского, Святителя Григория Двоеслова, папы Римского, Преподобного Симеона Нового Богослова, игумена.

26 марта – перенесение мощей святителя Никифора исповедальника, патриарха Константинопольского, празднование иконы Богородицы Молдавской.

27 марта – день памяти Венедикта Нурсийского, святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси.

28 марта - День памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая (Тимофея), Ромила, Александра, Александра (другого), Дионисия и Дионисия (другого).

29 марта – день памяти преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского, мученика Савина Ермопольского.

30 марта – день памяти преподобного Алексия, человека Божьего, преподобного Макария, игумена Калязинского.

31 марта – день памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.