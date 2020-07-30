Православный календарь на август 2020: какие праздники будут отмечать в Украине

Православный календарь на август 2020 богат на большие и важные для христиан восточного обряда праздники. В третьем летнем месяце украинцев ждут Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, верующие отпразднуют Преображение Господне, будут соблюдать Успенский пост и отметят Успение Пресвятой Богородицы.

Какие еще церковные праздники будут отмечаться в августе – читайте в материале Styler.

1 августа - Обретение мощей преподобного чудотворца Серафима Саровского;

Преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого; преподобного Паисия Печерского.

2 августа - пророка Илии; обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского.

3 августа - пророка Иезекииля; преподобных Симеона, Христа ради юродивого;

Печерских преподобных Онуфрия молчаливого и затворника Оносима.

4 августа - мироносицы равноапостольной Марии Магдалины; перенесение мощей священномученика Фоки; кончина преподобного Корнилия Переяславского.

5 августа - мучеников Трофима, Феофила и иже с ними; Почаевской иконы Божьей Матери; иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" (постный день).

6 августа - мученицы Кристины; мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида; преподобного Поликарпа Печерского.

7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; Память V Вселенского собора (постный день).

8 августа - преподобного Моисея Угрина Печерского; преподобномученицы Параскевы.

9 августа - преподобной игуменьи Анфисы и 90 сестер ее; равноапостольного Климента, епископа Охридского, Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра.

10 августа - Апостолов от 70 Прохора, Никанора, Тимона и Пармена; преподобного Моисея Печерского.

11 августа - мученика Каллиника; преподобных Константина и Космы Коссинских;

мученицы девы Серафимы; мученицы Феодотии и трех чад ее.

12 августа - Апостолов от 7 Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника;

мученика Иоанна Война; мучеников Полихрония, епископа Вавилонского и иже с ним (день постный).

13 августа - Предпразднство Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня; праведного Евдокима; мученицы Иулитты; Заговенье на Успенский пост.

14 августа - Вынесение честных древ Животворящего Креста Креста Господня;

празднование Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы (Медовый Спас); Семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара; начало Успенского поста.

15 августа - перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана и обретения мощей праведного Никодима, Гамалиила и сына его Авава; Блаженного Василия, Христа ради юродивого; Успенский пост.

16 августа - преподобных Исаакия, Далмата и Фавста; преподобного Антония Римлянина; мученика Раждена, перса; преподобного отшельника Космы;

Успенский пост.

17 августа - Семи отроков ефесских; преподобномученицы Евдокии и мученика Елевферия; новосвященномученика Николая (Прозорова); Успенский пост.

18 августа - предпразднство Преображения Господня; мученика Понтия Римлянина; мучеников Кантидия, Кантидиана и Сивела в Египте; праведной Нонны, матери святого Григория Богослова; Успенский пост.

19 августа - Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Второй Яблочный Спас); святого Феоктиста Черниговского; Успенский пост.

20 августа - попразднество Преображения Господня; Печерских преподобных Пимена Многострадального и Пимена постника; преподобного Меркурия Печерского; преподобного Антония Оптинского; Успенский пост.

21 августа - святых Емилиана и Мирона; преподобного Григория Синаита; преподобного Григория Печерского; Толгской иконы Божией Матери; Успенский пост.

22 августа - апостола Матфея; Собор Соловецких святых; мученика Антония Александрийского; Успенский пост.

23 августа - блаженного Лаврентия Калужского, Христа ради юродивого; Успенский пост.

24 августа - мученика архидиакона Евпла; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского;

Мученицы девы Сосаны и иже с нею; Успенский пост.

25 августа - мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними; мучеников Памфила и Капитона; Успенский пост.

26 августа - Отдание праздника Преображения Господня; преподобного Максима Исповедника; икон Божией Матери "Семистрельная" и "Страстная"; Успенский пост.

27 августа - предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; пророка Михея; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского; окончание Успенского поста.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии; иконы Софии Новгородской (постный день).

29 августа - Третий Ореховый Спас; попразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.

30 августа - мученика пресвитера Мирона; преподобного иконописца Печерского Алипия; мученика Патрокла; мучеников Стратона и других; Свенской (Печерской) иконы Божией Матери.

31 августа - мучеников Флора и Лавра; мучеников Эрма, Серапиона и Полиена; преподобного Иоанна Рыльского.

Ранее мы рассказывали о всех праздниках августа с тремя Спасами, про затяжные выходные и сколько будем отдыхать.

А также мы писали о том, что в Украине появится новый праздник.