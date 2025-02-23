На правому чи лівому? Ось на якому боці потрібно спати, щоб не хропіти

Деталі дослідження

Для проведення випробувань була розроблена гнучка сенсорна система, щоб відстежувати положення сну та частоту поворотів, допомагаючи аналізувати їхній вплив на якість сну. Пристрій, що включає гнучкий датчик кута та датчик руху, тестували на 13 здорових людях 15 ночей, 7 з яких були чоловіками та 6 жінками.

Учасники носили пристрій разом із монітором сну на браслеті та заповнювали анкети щодо сну. У кожного також було відзначено відсутність розладів сну.

На якому боці краще спати - на лівому чи правому?

Результати показали, що перевага положення під час сну та частота поворотів суттєво впливають на якість сну. Причому ті, хто віддає перевагу лежанню на правому боці й рідше повертається, відчувають кращий сон.

Піддослідні спали в своїх ліжках по 8 годин на ніч протягом 15 ночей.

Якщо ви хочете припинити хропіти, намагайтеся не спати на спині.

Сон на боці дозволяє дихальним шляхам залишатися відкритими, зменшуючи ймовірність хропіння. Насправді лівий бік може бути найкращим для сну, особливо для тих, хто вагітний або має гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ). Все тому, що сон на цьому боці покращує кровообіг між серцем, плодом, утримуючи при цьому тиск на печінку.

Чому сон важливий?

Сон відіграє життєво важливу роль у підтримці фізичного здоров’я, психічного благополуччя та загальної якості життя. Якість і тривалість сну значно впливають на велику кількість аспектів нашого повсякденного життя, включаючи соматичне здоров’я та харчову поведінку.

Хронічний дефіцит сну підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, ожиріння та порушення регуляції рівня глюкози.

Нестача сну може змінити харчові звички, схиляючи вибір у бік продуктів з високим вмістом жирів та цукрів. Втома та зниження рівня енергії спонукають шукати швидкі джерела її поповнення, які часто містяться у нездоровій їжі. Ця тенденція не тільки сприяє набору ваги, але й може призвести до нездорових звичок харчування.