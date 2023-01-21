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"Правило 2-2-2" поверне кохання у ваші стосунки: працює безвідмовно

Як покращити стосунки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Будь-які стосунки з часом будуть псуватися, якщо не приділяти їм вдосталь уваги і не працювати над ними. Існує так зване "правило 2-2-2", яке допоможе вам зблизитися з коханою людиною, і відновити зв’язок, що міг втратитися. Усі двійки в цій формулі означають певні відтинки часу.

Про це пише Telegram канал Сексологія і стосунки.

Побачення

Перша двійка передбачає, що ви кожні 2 тижні будете зустрічатися в нейтральних місцях - кафе, кіно, за містом тощо.

На зустрічі не повинно бути сторонніх людей, а також дітей. Тобто це буде свого роду побачення. У тривалих стосунках такі зустрічі бувають дуже рідко.

Вихідні

Друга двійка - ви проводите вихідні разом кожні 2 місяці. Дітей та інших людей також не повинно бути поруч. Цей простий спосіб корисний для тривалих стосунків.

Вируште в короткий тур у сусіднє місто, відпочиньте на природі з наметами. Головне - вийти зі звичного оточення. Можливо, настав час спробувати щось новеньке в ліжку.

Відпустка

Третя двійка - це відпустка, яку ви проводите кожні 2 роки зі своїм партнером.

Це може бути нове місце або готель, у якому ви відпочивали ще в цукерково-букетний період. Відпочинок має тривати не менше тижня.

Раніше ми писали, що треба вміти робити у ліжку кожному чоловікові, щоб вважатися хорошим коханцем.

Крім того читайте, про правила мудрих жінок, як втримати біля себе чоловіка.

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