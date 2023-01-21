"Правило 2-2-2" вернет любовь в ваши отношения: работает безотказно

Свидание

Первая двойка предполагает, что вы каждые 2 недели будете встречаться в нейтральных местах – кафе, кино, за городом и т. д.

На встрече не должно быть посторонних, а также детей. То есть это будет своего рода свидание. В продолжительных отношениях такие встречи бывают очень редко.

Выходные

Вторая двойка – вы проводите выходные вместе каждые 2 месяца. Детей и других людей тоже не должно быть рядом. Этот простой способ полезен для продолжительных отношений.

Отправьтесь в короткий тур в соседний город, отдохните на природе с палатками. Главное – выйти из привычного окружения. Возможно, пора попробовать что-то новенькое в постели.

Отпуск

Третья двойка – это отпуск, который вы проводите каждые 2 года со своим партнером.

Это может быть новое место или гостиница, где вы отдыхали еще в конфетно-букетный период. Отдых должен занять не менее недели.