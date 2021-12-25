Как правильно загадать желание на Новый год: обязательно сбудется!

Сформулируйте

Желаний может быть очень много, но нужно выбрать то, чего вы хотите больше всего. Это должно быть осознанное, конкретное и очень сильное желание.

Сформулировано оно должно от вашего имени и лично для вас. Другие люди в формулировке не должны быть упомянуты.

Не "я хочу, чтобы В. в меня влюбился", а "Я сойдусь с человеком, к которому у меня есть чувства".

Если вы хотите получить работу в престижной компании, то ваше желание должно звучать так: "Я получу работу в крупной компании", а не "пусть меня пригласят работать в крупную фирму".

Настоящее время

Один из главных секретов загадывания желания – все свои мечты нужно озвучивать в настоящем времени.

Например: я поступаю в университет, я покупаю квартиру, я получила работу, я нашел свою половинку.

Нельзя проговаривать желание в будущем времени, если вы хотите, чтобы оно осуществилось в ближайшее время.

Можно установить сроки и загадать, что вы через год купите машину или этим летом найдете работу мечты.

Не используйте "не"

В формулировке желания не используйте частицу "не". Вселенная не понимает нечеткости и расплывчатые обозначения. Вместо "я больше не буду болеть" скажите: "я здорова".

Вместо "Я больше не буду поправляться" – "Я становлюсь стройной и сбрасываю лишние килограммы".

Только позитив

Ваше желание должно быть позитивным, иначе шансов у него осуществиться немного. Злые мысли и пожелания вреда другому человеку могут принести вам бумерангом неприятности.

Не стоит формулировать желание с использованием других людей. Вам это счастья не принесет.

Не загадывайте деньги

Если ваше желание касается денег, то формулируйте его не о деньгах, а о том, какие блага вы получите благодаря им.

Например: "Я полечу в Египет" или "Я рассчитаюсь с долгом" вместо "Я выиграю пять тысяч долларов".

Важные нюансы

Конкретная формулировка важна, но есть еще и важные нюансы. Какой именно ценой будет достигнуто ваше желание.

Можно быстро похудеть, но при этом навредить здоровью. Или сменить работу, но со скандалом.

Сформулируйте правильно: "Я стану стройной через 4 месяца с помощью комфортного метода похудения" или "Я перейду на хорошую работу без ссор и конфликтов".

Никому не рассказывайте

О своих желаниях не стоит рассказывать другим людям, даже самым близким. Детская шутка о том, что желание может не исполнится – имеет веские основания. Вселенная любит терпеливых и тишину.

Нарисуйте себя счастливого

Кроме формулирования желаний, можно использовать и другие методы.

Можно написать желание на бумаге, скрутить ее и засунуть в бутылку из-под шампанского. Бутылку поставить так, чтобы она была в поле вашего зрения и напоминала вам о том, что вы загадали.

Можно визуализировать свою мечту в виде коллажа из фотографий, аппликаций. Составить свою карту желаний.

В середине должна быть ваша счастливая фотография, а вокруг – картинки того, чего вы хотите получить в новом году: жилье, дети, машина, учеба.

Можно нарисовать ваше желание в виде картины или записать в виде сказки. Продумайте до мелочей, чего вы именно хотите.

Если это дом, то вы должны представить, где он будет находиться, что в нем будет – от количества комнат до цвета занавесок на окнах.

Верьте

Самое важное – верить в осуществление своего желания и делать все, что от вас зависит. Если вы хотите поступить в институт, то вам нужно готовиться к экзаменам.

Если вы хотите работу – у вас должны быть навыки для нее и знания. Если вы хотите отпуск в далекой стране, то стоит начать откладывать деньги на него.

Нужно не просто загадать желание и ждать его осуществления, а и планировать, стремиться и двигаться к своей мечте.