Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно обязательно сбылось

В новогоднюю ночь принято загадывать желания. И чтобы задуманное сбылось, важно делать это правильно - выбирать самые сокровенные потребности и правильно их формулировать.

Почему новогодняя ночь такая особенная, как правильно задумать и отправить посыл, рассказывают специалисты, пишет Сегодня.

Как правильно загадать желание на Новый год

Психотерапевт Ирина Маноха говорит, что чем больше вы мечтаете, тем больше ваша картинка визуализируется. И важно понимать, что вы хотите заполучить, и как этого достичь.

Часто при загадывании желания его пишут на бумаге, сжигают, бросают в бокал, а затем выпивают. Специалисты говорят, что этот ритуал может дать хорошую энергетику.

Важно при этом конкретно формулировать свои желания. К примеру, если вы хотите достичь счастья или богатства, подумайте, что сделает вас счастливым и какая сумма вам нужна. К примеру, "Я хочу выйти замуж/жениться", "Хочу купить квартиру/машину", "Хочу закрыть кредитку до конца года".

Психолог Елена Рыхальская говорит, что, когда у вас есть мечта, тогда каждый день вы что-то будете делать для ее осуществления.

"Если это касается нового авто, то недостаточно только откладывать определенные суммы, следует узнавать как можно больше информации о нем", - говорит она.

Что может помешать осуществиться желанию

"Помешать мечте сбыться на психологическом уровне может даже обида на кого-то - нужно прощать", - добавляет психолог.

Ведь обида блокирует позитивную энергию. Эксперты говорят, что у людей, которые находятся в плохом, обидчивом настроении, мечты не исполняются.

И главное, не ставить точной даты для осуществления мечты. Это подойдет только для конкретных шагов в ее достижении.

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