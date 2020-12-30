Як правильно загадати бажання на Новий рік, щоб воно обов'язково збулося

В новорічну ніч заведено загадувати бажання. І щоб задумане збулося, важливо робити це правильно - вибирати найпотаємніші потреби і правильно їх формулювати.

Чому новорічна ніч така особлива, як правильно задумати і відправити посил, розповідають фахівці, пише Сьогодні.

Як правильно загадати бажання на Новий рік

Психотерапевт Ірина Маноха говорить, що чим більше ви мрієте, тим більше ваша картинка візуалізується. І важливо розуміти, що ви хочете отримати, і як цього досягти.

Часто при загадуванні бажання його пишуть на папері, спалюють, кидають в келих, а потім випивають. Фахівці кажуть, що цей ритуал може дати хорошу енергетику.

Важливо при цьому конкретно формулювати свої бажання. Наприклад, якщо ви хочете досягти щастя чи багатства, подумайте, що зробить вас щасливим і яка сума вам потрібна. Наприклад, "Я хочу вийти заміж/одружитися", "Хочу купити квартиру/машину", "Хочу закрити кредитку до кінця року".

Психолог Олена Рихальська каже, що, коли у вас є мрія, тоді кожен день ви будете робити для її здійснення.

"Якщо це стосується нового авто, то недостатньо лише відкладати певні суми, слід дізнаватися якомога більше інформації про нього", - каже вона.

Що може завадити здійснитися бажанням

"Перешкодити збутися мрії на психологічному рівні може навіть образа на когось - треба прощати", - додає психолог.

Адже образа блокує позитивну енергію. Експерти кажуть, що у людей, які перебувають у поганому, образливому настрої, мрії не виконуються.

І головне, не ставити точної дати для здійснення мрії. Це підійде тільки для конкретних кроків у її досягненні.

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