Как правильно загадать желание на Крещение, чтобы оно обязательно сбылось

Крещение 19 января 2021 является особенным днем, который завершает Святки. В это время энергия, посылаемая нами к небесам, имеет большую силу. Праздничный период подходит для различных ритуалов, которые помогут исполнить самые заветные желания. Как правильно их сформулировать и загадать - читайте в нашем материале.

Чтобы ваши мечты осуществились, тщательно подготовьтесь к крещенскому обряду, пишет hochu.ua.

Перед загадыванием желания очистите свои мысли от всего плохого, негативного, забудьте обиды, умерьте страхи, отстранитесь от проблем. Проговаривая о самом сокровенном, следует быть максимально искренним в своих помыслах и руководствоваться чувствами, а не разумом. И помните, что желание должно быть во благо, а не во вред кому-либо.

Вот несколько способов, как правильно загадать желание на Крещение:

Напишите 12 желаний на листиках и положите под подушку. Утром достаньте три из них - именно они должны исполниться.

Наберите в емкость воду накануне праздника. Как только на воде появится рябь, она начнет "вздрагивать", выйдите на улицу, посмотрите в небо и проговорите трижды самое сокровенное. Эту воду нужно хранить - она ваш секрет успеха.

Ложась спать, задайте вопрос о своей судьбе, на который хотели бы больше всего узнать ответ. Можно прошептать, можно мысленно крутить в голове вопрос. Приснившийся в эту ночь сон - пророческий. Постарайтесь его запомнить, а лучше - запишите.

Если вы будете окунаться в прорубь на Крещение, в момент погружения произнесите сокровенное желание.

Во время купания с собой можно взять яркий камень - аквамариновый или перламутровый - и бросить его в воду с мыслями о заветной мечте.

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