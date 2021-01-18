Крещенский Святвечер 2021: красивые картинки и поздравления для любимых людей

Крещенский Святвечер (Сочельник) украинцы празднуют 18 января. В этот день принято набирать воду для освящения в храме, ведь 19 января нас ждет большой праздник - Крещение Господне. Накануне великого дня следует придерживаться однодневного поста, веселиться и шумно гулять нельзя, но порадовать родных и близких красивой открыткой или смс-кой можно. Ведь любовь к ближнему - одна из основополагающих идей христианства.
В нашем материале предлагаем красивые открытки, и поздравления в стихах с Крещенским Святвечером. Проведите ужин с семьей за кутьей и постными блюдами, чтобы полностью очиститься и приготовиться к завтрашнему празднику.
Я в Сочельник вам Крещенский
Пожелать хочу добра,
Чтобы смыла все невзгоды
Завтра чистая вода.
Пусть семья живет счастливо,
Веры крепкой вам в сердцах,
Пусть дает Господь вам силы
И подарит блеск в глазах.
В Крещенский Сочельник желаю вам счастья.
Пускай не случатся любые ненастья.
Святою водою свой дом окропите
И в жизнь свою силу и радость впустите!
***
В Крещенский Сочельник
Желаю вам счастья,
Пускай обойдут
Стороною ненастья,
Святою водой
Окропите свой дом,
Покой и уют
Поселились чтоб в нем.
Забудьте обиды,
Не помните зло
И будет на сердце
Светло и тепло.
В сочельник крещенский
Не бойтесь мороза,
Пусть в сердце любовь
Расцветет, словно роза!
А праздник святой
Озарит благодатью,
Желаю чувств ярких
И крепких объятий!
Подарит Крещенский Сочельник
Пускай мир, уют и покой!
И пусть все, что твоей было целью,
Вдруг реальностью станет легко!
Я желаю любви, вдохновения
И гармонии в сердце твоем!
Пусть стремится ввысь настроение
И везет пусть по жизни во всем!
В сочельник накануне Крещения
Мы приготовили Вам поздравления:
Пусть в доме лишь мир безгранично царит,
А в сердце любовь бесконечно стучит.
И не иссякнут пускай никогда
В душе вашей счастье и доброта!
Сочельник крещенский настал,
Горят золоченные свечи,
Ко всем, кто о чуде мечтал,
Оно постучит в этот вечер.
В дома войдут мир и уют,
Покой, благодать и смиренье,
И всё, чего люди так ждут,
Подарит Господь без сомненья!
В Крещенский сочельник от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья.
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В этот особенный вечер накануне Крещения хочу пожелать благополучия, мира и гармонии вашему дому! Пускай Вы и ваша семья будете здоровыми, бодрыми, веселыми и энергичными!
Картинка для Крещенского Сочельника (фото: freepik)
Пусть обрядами полнится этот Крещенский сочельник, пусть соблюдены будут все традиции и почести. Желаю обрести спокойствие, гармонию и понимание в семье. Пусть благополучны будут все начинания, принесут заслуженные плоды.
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Пусть звезда укажет путь, который к счастью лишь приведет, чтобы маяком был свет, который излучает душа, наполненная искренней любовью. Желаю мира и любви, чтобы за столом, уставленном вкусными угощениями, собралась большая и дружная семья!
Картинка для Крещенского Сочельника (фото: pixabay)
В Крещенский Сочельник желаю избавления от тяжести и негатива, от злости и зависти, от бед и усталости. Пусть тело подготовится к купели и приливу новых сил, пусть душа с радостью встретит праздник и наполнится великим счастьем.
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В Крещенский Сочельник желаю оставить в стороне печаль и сомнения в себе, избавиться от душевных тревог и глупых обид, нацелиться на верный путь и счастье, поверить в искренность и доброту чудес, поделиться надеждой и радостью с близкими людьми.
Картинка для Крещенского Сочельника (фото: pixabay)
Ранее мы писали, что обязательно нужно сделать в Крещенский Святвечер, чтобы впустить в дом счастье на ближайший год.
Также сообщалось, какие вещи нужно выбросить из дома до начала весны, чтобы привлечь удачу.