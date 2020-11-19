Как правильно выбрать растительное масло: эксперт рассказал секреты

Растительное масло - незаменимый продукт в каждой семье. Ни одна хозяйка не обходится без него. Нутрициолог Анна Никольская рассказала о трех важных критериях выбора достойного и полезного продукта. Итак, самое важное в масле - это качество, температура дымления и соотношение омега-кислот.

"Если уж и брать масло, то только холодного отжима, а лучше сыродавленное", сообщила эксперт на своей страничке в Instagram.

Температура горения (точка дымления) – предел в градусах, после которого масла начинает окисляться и выделять канцерогенные вещества. Чем меньше свободных жирных кислот в масле, тем более высокая эта точка.

Никольская отметила, что для тушения для тушения подойдут многие масла, так как там температура обычно не выше 100 градусов. А вот при жарке важно, чтобы не образовывалась сильная золотистая корочка, поэтому подходят масла с точкой дымления выше 165 градусов.

Если вам очень хочется почувствовать аромат масла в салате - выбирайте для этого льняное или тыквенное. Из бюджетного варианта может взять горчичное.

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