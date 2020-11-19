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Як правильно вибрати рослинну олію: експерт розповів секрети

Автор: Styler

Блогер розповіла, яке масло потрібно вибирати для приготування їжі

Рослинне масло - незамінний продукт в кожній родині. Жодна господиня не обходиться без нього. Нутриціолог Ганна Нікольська розповіла про три важливі критерії вибору гідного і корисного продукту. Отже, найважливіше в олії - це якість, температура згоряння та співвідношення омега-кислот.

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"Якщо вже і брати масло, то тільки холодного віджиму, а краще сирочавлене", повідомила експерт на своїй сторінці в Instagram.

Температура горіння (точка димлення) – межа в градусах, після якого масла починає окислюватися і виділяти канцерогенні речовини. Чим менше вільних жирних кислот в олії, тим більш висока ця точка.

Нікольська зазначила, що для гасіння для гасіння підійдуть багато масла, бо там температура зазвичай не вище 100 градусів. А ось при смаженні важливо, щоб не утворювалася сильна золотава скоринка, тому підходять масла з точкою димлення вище 165 градусів.

Якщо вам дуже хочеться відчути аромат масла в салаті - вибирайте для цього лляну або гарбузову. З бюджетного варіанту може взяти гірчичне.

Нагадаємо, що раніше фахівець з харчування Валентина Івушкіна розповіла, чому худнучим весь час хочеться їсти.

До речі, дієтолог Альбіна Комісарова розкрила правду про кокосове масло і масло гхі.

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