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Как правильно выбрать работу, чтобы она приносила удовольствие: советы экспертов

Автор: Тетяна Самарук

Перед поиском работы нужно хорошо обдумать, чего человек ожидает он нее. В частности, многие люди ищут высокую зарплату, другим же важна карьера.

Об этом сообщает The Point.

В частности, если у вас есть много предложений от работодателей, то важно поставить правильные приоритеты.

Расположение компании

Если вам не подходит отдаленная дорога, и вы не готовы тратить много времени на доезди, то отказывайтесь от таких предложений.

Однако, если у вас в приоритете работа рядом с мэтром, тогда это нужно озвучивать на собеседовании. Тогда рекрутеры поймут, какая работа вам больше всего подходит.

Работа в другом городе

Если офис компании находится в другом месте, то вам придется переехать. Перед этим взвесьте все преимущества и недостатки и подумайте, готовы ли вы переехать. Если это не вызывает дискомфорта, то такое предложение работы для вас.

В какой компании хотите работать

В малых компаниях относят 50 сотрудников, обычно это дружная команда и уютный офис. Правда, иногда приходится выполнять сразу несколько функций. Также меньше возможностей для карьерного роста. В большой компании больше возможностей и направлений для роста.

Какая деятельность вам нравится

Важно определить, какая сфера деятельности вам подходит больше всего. Работодатели не спешат брать на работу людей, которые готовы работать как бухгалтером, так и офис-менеджером или продавцом.

Командировки на работе

Если вы против командировок, говорите об этом на собеседованиях, или указывайте в резюме. Чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

Какую зарплату хотите получать

Во-первых, нужно определить, на какую заработную плату вы претендуете. Обдумайте, на какую заработную плату можете согласиться. Также узнайте, сколько в среднем зарабатывают специалисты вашего уровня.

Льготы и компенсации от компании

Часто работодатели готовы оплачивать занятия спортом сотрудников, их медицинское страхование, обучение, компенсировать расходы на аренду жилья или питания. Если для вас важны подобные бонусы, спрашивайте о них при поиске работы.

Ранее мы сообщали, что эксперт назвала самые востребованные профессии в Украине.

Также украинских заробитчан ждут за границей.

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трудоустройство