UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как правильно выбрать кондиционер для дома, чтобы не возникало проблем

Как выбрать кондиционер (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Летом кондиционер принимает активное участие в создании комфортной температуры в комнатах. Он помогает отрегулировать температуру и нормализовать влажность в помещении.

Однако, не все кондиционеры одинаково эффективны. Как выбрать лучший прибор для дома - читайте ниже.

Сначала стоит решить, зачем нужен кондиционер, ведь в этом устройстве есть немало функций. Это может быть только охлаждение, охлаждение плюс согревание и очистка воздуха.

Какие функции должны быть в кондиционере

Выбирая кондиционер, стоит обратить внимание на количество режимов. Некоторые функции позволят сэкономить на электроэнергии.

Что должно быть в кондиционере:

  • Энергоэкономный режим. Это поможет снизить использование энергии;
  • Режим вентиляции. Кондиционер сможет создать поток свежего воздуха без его охлаждения или нагрева;
  • Воздушный фильтр. Такая функция задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха;
  • Комфортный режим. В режиме охлаждения воздух направляется в основном вверх, чтобы избежать холодных сквозняков, а в режиме нагрева - вниз;
  • Регулировка влажности. Это поможет забрать лишнюю влагу из воздуха и помешает образованию плесени, грибка и сырости в помещении;
  • Тихая работа. Благодаря этой функции кондиционер можно использовать в любое время суток;
  • Автоматическая диагностика. Прибор будет информировать о неполадках.

Как выбрать кондиционер (freepik)

Типы кондиционеров

В общем, существует три типа кондиционеров: бытовые, полупромышленные и промышленные. Если требуется устройство для дома, то стоит отдать предпочтение бытовому.

Бытовые кондиционеры разделяют на мобильные, оконные, сплит-системы. В частности, для их установки обязательно наличие системы приточно-вытяжной вентиляции.

Отметим, что мобильные и оконные кондиционеры иногда шумят. Сплит-системы - это самый популярный вид кондиционеров, который состоит из двух блоков - наружного и внутреннего.

Также мощность является одной из важнейших моментов, которая решает исправность и качество работы кондиционера. Она просчитывается в зависимости от площади комнаты, квартиры или дома, количества техники, которая выделяет тепло, теплоизоляции и количества лиц, проживающих в доме.

Где установить кондиционер

Что касается выбора места для кондиционера, то нужно учитывать, сколько человек проживает в квартире или в доме, также площадь комнаты, в которой хотите установить кондиционер.

В частности, если в доме живет более двух человек, тогда отличным вариантом для установки кондиционера будет гостиная.

Выбор комнаты для кондиционера играет большую роль, ведь неправильно установлен кондиционер, может привести к простуде.

Ранее мы сообщали, как подготовить кондиционер к сезону.

Также, как спастись от жары, если у вас в машине нет кондиционера.

Читайте РБК-Украина в Google News
кондиционер