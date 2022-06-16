Как правильно выбрать кондиционер для дома, чтобы не возникало проблем

Сначала стоит решить, зачем нужен кондиционер, ведь в этом устройстве есть немало функций. Это может быть только охлаждение, охлаждение плюс согревание и очистка воздуха.

Какие функции должны быть в кондиционере

Выбирая кондиционер, стоит обратить внимание на количество режимов. Некоторые функции позволят сэкономить на электроэнергии.

Что должно быть в кондиционере:

Энергоэкономный режим . Это поможет снизить использование энергии;

. Это поможет снизить использование энергии; Режим вентиляции . Кондиционер сможет создать поток свежего воздуха без его охлаждения или нагрева;

. Кондиционер сможет создать поток свежего воздуха без его охлаждения или нагрева; Воздушный фильтр . Такая функция задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха;

. Такая функция задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха; Комфортный режим . В режиме охлаждения воздух направляется в основном вверх, чтобы избежать холодных сквозняков, а в режиме нагрева - вниз;

. В режиме охлаждения воздух направляется в основном вверх, чтобы избежать холодных сквозняков, а в режиме нагрева - вниз; Регулировка влажности . Это поможет забрать лишнюю влагу из воздуха и помешает образованию плесени, грибка и сырости в помещении;

. Это поможет забрать лишнюю влагу из воздуха и помешает образованию плесени, грибка и сырости в помещении; Тихая работа . Благодаря этой функции кондиционер можно использовать в любое время суток;

. Благодаря этой функции кондиционер можно использовать в любое время суток; Автоматическая диагностика. Прибор будет информировать о неполадках.

Как выбрать кондиционер (freepik)

Типы кондиционеров

В общем, существует три типа кондиционеров: бытовые, полупромышленные и промышленные. Если требуется устройство для дома, то стоит отдать предпочтение бытовому.

Бытовые кондиционеры разделяют на мобильные, оконные, сплит-системы. В частности, для их установки обязательно наличие системы приточно-вытяжной вентиляции.

Отметим, что мобильные и оконные кондиционеры иногда шумят. Сплит-системы - это самый популярный вид кондиционеров, который состоит из двух блоков - наружного и внутреннего.

Также мощность является одной из важнейших моментов, которая решает исправность и качество работы кондиционера. Она просчитывается в зависимости от площади комнаты, квартиры или дома, количества техники, которая выделяет тепло, теплоизоляции и количества лиц, проживающих в доме.

Где установить кондиционер

Что касается выбора места для кондиционера, то нужно учитывать, сколько человек проживает в квартире или в доме, также площадь комнаты, в которой хотите установить кондиционер.

В частности, если в доме живет более двух человек, тогда отличным вариантом для установки кондиционера будет гостиная.

Выбор комнаты для кондиционера играет большую роль, ведь неправильно установлен кондиционер, может привести к простуде.