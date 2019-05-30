Как правильно выбрать детский лагерь: советы эксперта

Решив отправить ребенка в летний лагерь, родители часто думают, что это удобный и безболезненный способ занять детей в неучебное время. Чем на самом деле может обернуться такой отдых?

Одной из самых горячих летних тем - отдыху в детском лагере - команда "Тайного агента" посвятила целый выпуск.

"Когда мы с проектом "Тайный агент" отправились в детские лагеря, то насмотрелись там всякого! Расследование в селе Сергеевка Одесской области вообще стало для меня настоящим шоком! Там есть лиман, через который детей каждый день перевозят катером, так как к морю идти далеко... Я привлекла к расследованию полицию, и мы вместе, в засаде, следили за качеством переправы детей. Я не могла поверить, когда в катер, который вмещает максимум 59 человек, загрузили около 200 детей! И на катере никаких спасательных жилетов!" - призналась журналист "Нового канала" Таня Сорокоус.

Эксперты "Тайного агента" рассказали, как выбрать хороший детский лагерь (фото: пресс-служба "Нового канала")

Но все же, уверена Таня, выбрать хороший лагерь - реально! Главное - серьезно подойти к вопросу.

Читайте отзывы в интернете

Не ленитесь просмотреть комментарии в соцсетях – очень полезно! Отправляйтесь в лагерь раньше, до смены, и устройте собственную проверку. Если нет возможности вырваться, попросите кого-то нанести туда визит. Постарайтесь поговорить с директором. Могу с уверенность сказать, что практически всегда руководство идет навстречу - готово показать территорию и ответить на вопросы.

Попросите показать документы

Разрешение на открытие учреждения. Документы, подтверждающие, что соблюдены санитарно-эпидемиологические требования. Вы будете уверены, что отдали своего ребенка не просто каким-то тетям и дядям, которые решили подзаработать, а в место, где работают компетентные люди.

Проверьте пожарную безопасность

Называю третьим пунктом, но это - в первую очередь. Попросите показать вам документы, что проверка проходит регулярно, все правила соблюдены, есть планы эвакуации, огнетушители, противогазы.

Спросите о безопасности территории

Кто будет на территории лагеря, пока ваш ребенок там отдыхает? Разрешено ли туда заходить посторонним? Следят ли за детьми, если, например, на дискотеку приходят местные ребята?

Эксперты рассказали, как правильно выбрать детский лагерь (фото: пресс-служба "Нового канала")

Оговорите меню

Убедитесь, что на завтрак, обед и ужин вашего ребенка будут кормить вкусно и полезно. Предупредите повара или няню о возможной аллергии на какую-то еду или напиток, если она есть, или о непереносимости какого-то продукта и т.д.

Ознакомьтесь со списком развлечений

Посмотрите на список развлечений (дискотек, концертов и т. д.), которые планируются на время пребывания ребенка в лагере. Может быть, какие-то активности вам не понравятся - оговорите с руководством, чтобы ребенка не заставляли делать то, что ему не нравится.

Изучите договор

Тот самый договор, где указано, кто именно отвечает за безопасность вашего чада, пока он в лагере.

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