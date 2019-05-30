Як правильно вибрати дитячий табір: поради експерта

Вирішивши відправити дитину в літній табір, батьки часто думають, що це зручний і безболісний спосіб зайняти дітей у позаурочний час. Чим насправді може обернутися такий відпочинок?

Одній з найбільш гарячих літніх тим - відпочинку в дитячому таборі - команда "Таємного агента" присвятила цілий випуск.

"Коли ми з проектом "Таємний агент" вирушили в дитячі табори, то там надивилися всякого! Розслідування у селі Сергіївка Одеської області взагалі стало для мене справжнім шоком! Там є лиман, через який дітей щодня перевозять катером, так як до моря йти далеко... Я залучила до розслідування поліцію, і ми разом, в засідці, стежили за якістю переправи дітей. Я не могла повірити, коли катер, який вміщує максимум 59 людей, завантажили близько 200 дітей! І на катері жодних рятувальних жилетів!" - зізналася журналіст "Нового каналу" Тетяна Сорокоус.

Експерти "Таємного агента" розповіли, як вибрати хороший дитячий табір (фото: прес-служба "Нового каналу")

Але все ж, впевнена Таня, вибрати хороший табір - реально! Головне - серйозно підійти до питання.

Читайте відгуки в інтернеті

Не лінуйтеся переглянути коментарі в соцмережах – дуже корисно! Вирушайте в табір раніше, до зміни, і влаштуйте власну перевірку. Якщо немає можливості вирватися, попросіть когось нанести візит туди. Постарайтеся поговорити з директором. Можу з упевненістю сказати, що практично завжди керівництво йде назустріч - готове показати територію і відповісти на запитання.

Попросіть показати документи

Дозвіл на відкриття закладу. Документи, які підтверджують, що дотримані санітарно-епідеміологічні вимоги. Ви будете впевнені, що віддали свою дитину не просто якимось тіткам і дядькам, які вирішили підзаробити, а в місце, де працюють компетентні люди.

Перевірте пожежну безпеку

Називаю третім пунктом, але це - в першу чергу. Попросіть показати вам документи, що перевірка проходить регулярно, всі правила дотримані, є плани евакуації, вогнегасники, протигази.

Запитайте про безпеку території

Хто буде на території табору, поки ваша дитина там відпочиває? Чи дозволено туди заходити стороннім? Чи стежать за дітьми, якщо, наприклад, на дискотеку приходять місцеві хлопці?

Експерты розповіли, як правильно вибрати дитячий табір (фото: прес-служба "Нового каналу")

Обговоріть меню

Переконайтеся, що на сніданок, обід і вечерю вашої дитини будуть годувати смачно і корисно. Попередьте кухаря або няню про можливу алергію на якусь їжу або напій, якщо вона є, або про непереносимість якогось продукту і т. д.

Ознайомтеся зі списком розваг

Подивіться на список розваг (дискотек, концертів і т. д.), які плануються на час перебування дитини в таборі. Може, якісь активності вам не сподобаються - обговоріть з керівництвом, щоб дитину не змушували робити те, що їй не подобається.

Вивчіть договір

Той самий договір, де вказано, хто саме відповідає за безпеку вашого чада в таборі.

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