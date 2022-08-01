Как правильно выбирать арбуз: чтоб был сладкий и обошлось без отравлений

Польза и вред арбуза

Арбуз - отличный источник витаминов А и С, калия, а еще антиоксиданта ликопина, который обладает противораковыми свойствами.

У арбуза высокий гликемический индекс, что помогает развитию метаболического синдрома. И в этой ягоде большое количество фруктозы.

Большое количество фруктозы нарушает синтез жирных кислот и дестабилизирует мембраны клеток кишечника, а это приводит к воспалениям.

Большое количество ликопина может привести к изменениям цвета кожи. А избыток калия в арбузах может вызвать нарушения сердечного ритма, снижение давления.

Поэтому переедать арбуза не рекомендуется - достаточно несколько кусочков в день, не более 300 г. А арбузные диеты стоит делать с очень большой осторожностью.

Что вызывает отравление арбузом

В ранних арбузах очень много нитратов, а еще могут быть азот и пестициды. Нитраты под воздействием ферментов и микрофлоры превращаются в нитриты и через стенки кишечника впитываются в кровь. Это приводит к анемии.

Еще нитритные соединения способны накапливать тяжелые металлы в печени и почках, и нарушать всасывание в кишках.

Все это вызывает симптомы отравления: тошноту, рвоту, диарею, слабость, потливость, головокружение, резкую боль в животе, повышенную температуру и снижение аппетита. Эти симптомы появляются в период от 2 до 8 часов после употребления арбузов.

Постарайтесь арбуз не комбинировать с другими продуктами. Употребляйте его на десерт через 30-60 минут после основного приема пищи. И в этот день не стоит есть другие фрукты или сухофрукты.

Как правильно выбирать арбуз

1. Не торопитесь покупать самые первые арбузы - они обычно не сладкие и в них полно нитратов. Если уж сил терпеть нет совсем - не покупайте их с машин возле рынков и на стихийных рынках, где вам не покажут никаких документов.

2. Форма арбуза (круглый, длинный) на его вкусовые качества особо не влияет. Важно, чтобы он был твердый, симметричной формы, без выпуклостей, вмятин или порезов.

3. Сладкий арбуз должен быть крупным и тяжелым - в таком арбузе больше жидкости, а значит он сочный.

4. Постучите по арбузу - звук должен быть звонкий. Это народный способ, но он работает. Если звук глухой или плоский - то этот арбуз уже перезрел. Если сдавить арбуз двумя руками - он должен потрескивать.

5. Желтое пятно на арбузе - это хорошо. Это то место, которым арбуз лежал на земле во время дозревания. А значит, он дольше был на бахче и должен быть слаще.

А вот белое пятно может указывать на то, что арбуз был сорван раньше полного дозревания. Такой арбуз обычно не сладкий.

6. Зеленый или темно-зеленый хвостик арбуза указывает на то, что арбуз сорвали раньше времени. А вот сухой хвостик говорит, что арбуз доспел. Без хвостика арбуз выбирать не рекомендуется - его могут отрезать специально, чтобы скрыть качество арбуза.

7. Обратите внимание на окрас арбуза. Полоски должны быть четкими и контрастными. Чем больше контраст - тем лучше. Если есть сухие пятна и прожилки - то этот арбуз сладкий.

Первая помощь при отравлении арбузом

Желудок нужно промыть теплой подсоленной водой. Выпить большое количество жидкости и вызвать рвоту. Повторять до тех пор, пока вода на выходе не станет чистой.

Потом стоит принять сорбент - активированный уголь, энтеросгель, атоксил. Нужный препарат вам подберет семейный врач.

Стоит также принять пробиотик, чтобы восстановить после нитратов кишечную микрофлору.

Важно после отравления пить много жидкости - не менее 2 литров в день для взрослого человека. Остатки токсинов выйдут вместе с мочой.