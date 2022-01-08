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Как правильно прорастить зерна для еды: выращиваем свой огород на подоконнике

Автор: Анна Шиканова

Пророщенные зерна считаются очень полезной биологической добавкой для организма. Зерна пшеницы, ржи, бобовых и подсолнечника обладают антиоксидантными свойствами, улучшают иммунитет и помогают нормализовать обмен веществ.

Прорастить зерна можно самостоятельно в обычной квартире. Как это сделать правильно, рассказали в Foodandmood.

Как утверждают специалисты, есть три фактора, которые составляют формулу проращивания зерен: вода, свет и тепло.

Как прорастить зерна

  • Зерна промыть охлажденной кипяченной водой.
  • Положить зерна на трехслойную марлю или чистую ткань.
  • Накрыть зерна еще одним слоем ткани и залить небольшим количеством слегка теплой кипяченой воды.
  • Поставить зерна в светлое теплое место.
  • Пригодность в пищу нужно определять по длине проростка. Съедобными зернами считаются те, у которых росток не менее 1 мм.

Важно!

Зерна для проращивания стоит приобретать в аптеках или специализированных магазинах. Посевные зерна обычно обрабатываются ядохимикатами и проращивание таких зерен для употребления ростков может быть опасным для здоровья.

В пищу не стоит употреблять проросшие зерна с зелеными ростками, которые хранились более двух суток.

Нельзя употреблять в пищу те зерна, которые не дали ростки в течение нескольких суток.

Проросшие зерна можно смешивать с медом, изюмом, орехами. Еще такие ростки можно пропустить через мясорубку или комбайн и добавлять в готовые блюда и салаты.

Также зерна с ростками можно подсушить и перемолоть, а полученную специю добавлять в салаты, соусы и приправы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты приближают преждевременное старение.

А также рассказывали о том, какое растение в доме убивает микробы и вирусы.

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