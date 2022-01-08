Як правильно проростити зерна для їжі: вирощуємо свій город на підвіконні

Як стверджують фахівці, є три фактори, які складають формулу пророщування зерен: вода, світло і тепло.

Як проростити зерна

Зерна промити охолодженою кип'яченою водою.

Покласти зерна на тришарову марлю або чисту тканину.

Накрити зерна ще одним шаром тканини та залити невеликою кількістю злегка теплої кип'яченої води.

Поставити зерна у світле тепле місце.

Придатність в їжу потрібно визначати по довжині проростка. Їстівними зернами вважаються ті, у яких паросток не менше 1 мм.

Важливо!

Зерна для пророщування варто купувати в аптеках або спеціалізованих магазинах. Посівні зерна зазвичай обробляються отрутохімікатами та пророщування таких зерен для вживання паростків може бути небезпечним для здоров'я.

У їжу не варто вживати пророслі зерна з зеленими паростками, які зберігалися понад дві доби.

Не можна вживати в їжу ті зерна, які не дали паростки протягом декількох діб.

Пророслі зерна можна змішувати з медом, родзинками, горіхами. Ще такі паростки можна пропустити через м'ясорубку або комбайн і додавати в готові страви та салати.

Також зерна з паростками можна підсушити та перемолоти, а отриману спецію додавати в салати, соуси та приправи.