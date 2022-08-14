Как правильно подготовить погреб к хранению урожая, чтобы продукты в нем не портились

Лучшее место для хранения овощей и фруктов зимой - погреб. Однако важно знать, как за ним правильно ухаживать, чтобы любимые овощи и фрукты там не портились.

Как подготовить погреб к хранению овощей - читайте ниже .

В частности, погреб предназначен для хранения овощей, фруктов и других пищевых продуктов. Это сооружение может быть наземным, подземным или полузаглубленным.

Погреб лучше подходит для хранения урожая, чем подвал, потому что в нем температура ниже: в любое время года она приближена к нулю. Благодаря правильному микроклимату продукты длительное время не портятся.

Прежде чем отправлять свежие овощи в погреб, необходимо освободить его от всего, что осталось с прошлого года.

Чем обработать погреб

Избавьтесь от плесени

Необходимо обработать все поверхности раствором медного купороса и извести. Если стены кирпичные, то нужно использовать 5%-ный раствор медного купороса. Наносить раствор можно валиком или кисточкой. После выполнения работ погреб нужно обязательно проветрить.

Грибок

Для борьбы с грибком подойдет сильный раствор перманганата калия - марганцовки. Нужно обработать стены и хорошо просушить. Разведенную марганцовку нужно использовать сразу после приготовления, потому что она очень быстро разлагается и перестает быть эффективной.

Также для борьбы с плесенью и грибками в погребе можно использовать негашеную известь. Несколько килограммов этого вещества насыпьте в ведро и поставьте посередине погреба. Далее налейте в ведро воды и оставьте помещение, плотно закрыв за собой дверь. Через 3 дня нужно проветрить помещение.

Закладывать овощи на хранение в погреб после такой обработки можно не раньше, чем через месяц.

Как защитить от грызунов

Необходимо цементным раствором заделать все щели, через которые грызуны могут попасть в погреб.

Для отпугивания грызунов можно расставить ультразвуковые ловушки. Своим звуком они отпугнут незваных гостей от запасов.